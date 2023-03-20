Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Hiç Bir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yazı yazarken özellikle birleşik kelimelerin yazılışı karıştırılmıştır. Türkçe yazım yanlışı derslerinde de öğrencilerin de çok sık hata yaptığı birleşik kelimelerden birisi hiçbir kelimesidir. Sınavlarda da çok sık hataya düşen öğrenciler, bu ifadenin doğru yazılışını öğrenmek için internete başvurmuştur. Hiçbir nasıl yazılır sorusunu soran kişiler, TDK'dan gelen açıklamaya dikkat etmiştir. Bu sözcüğün doğru yazımıyla ilgili kafa karışıklığı yaşayan kişiler, TDK hiçbir doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusuna cevap aramıştır. Özellikle makale gibi önemli metinlerde bu tarz hatalara düşmemek için kelimenin doğru yazılışına önem verilir. Yazımızın devamında hiçbir kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağı konusunda kafa karışıklığını giderdik.

Hiçbir Nasıl Yazılır?

Hiçbir kelimesi nasıl yazılır sorusu, bu konuda kafa karışıklığı yaşayan çok kişi tarafından merak edilmiştir. TDK içerisinde en fazla arama yapılan kelimelerden birisi olan hiçbir ifadesinin doğru yazımı birleşik şekilde yani 'hiçbir' olacaktır. Bu kelime birleşik yazıldığında cümleye doğru bir anlam katacaktır. Bu ifadenin anlamı ise, bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan söz olarak açıklanacaktır.

TDK Hiçbir Yazılışı

Hiçbir kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı çok sık araştırılan konular arasındadır. Konuşma dilinde çok önemli olmasa da yazım dilinde hiçbir kelimesinin doğru yazılışı önem taşımıştır. Birleşik kelimeler arasında en çok kafa karışıklığı yaratan hiçbir ifadesinin doğru yazımı için TDK'ye başvurulmuştur. Buna göre;

Hiçbir (Doğru)

Hiçbir (Yanlış)

Hiçbir Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Hiçbir kelimesinin cümle içerisinde kullanımı çok sık merak edilmiştir. Bu ifadenin doğru yazımı için örneklere bakmak iyi bir yöntemdir. Bu konuya dair örnekler ise şu şekildedir;

Öfkelendiğinde hiçbir şeyi gözü görmüyordu. (Doğru)

Hiç bir çocuk mutsuz olmamalı. (Yanlış)