Hıdırlık Kulesi Nerede, Hangi İlçede? Antalya Hıdırlık Kulesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kare bir kaide üzerine oturtulmuş silindirik bir yapı olan Hıdırlık Kulesi, yaklaşık 14 metre yüksekliğindedir. Kule, hem denizden hem de karadan kolayca görülebilecek bir konumda yer almaktadır. Hıdırlık Kulesi, Akdeniz'e gelen turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yerdir. Tarihi ve mimari özellikleri ile ziyaretçilere ilgi çekici bir deneyim sunmaktadır. Hıdırlık Kulesi nerede, hangi ilçede ve yol tarifi nasıl ise yanıtı sıkça aranan sorulardır.

Hıdırlık Kulesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Hıdırlık Kulesi, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde, Karaalioğlu Parkı'nın yanında ve falezlerin üzerinde yer almaktadır. Antalya şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Hıdırlık Kulesi'ne gitmek için aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilebilir.

Antalya'nın toplu taşıma sisteminde tramvay hattını kullanabilirsiniz. Meydan durağından tramvaya binip İsmetpaşa durağında inebilirsiniz. Buradan yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüyüşle Hıdırlık Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.

Antalya'nın çeşitli noktalarından Kaleiçi'ne otobüs seferleri bulunmaktadır. KC06, KC34, KL08, MK80, TC16, KL08G, KL21, CV14, 998, LC07A ve MC12A numaralı otobüs hatları Kaleiçi'ne yakın duraklardan geçer. Otobüsle Cumhuriyet Meydanı veya Saat Kulesi durağında inebilirsiniz. Buradan yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle kuleye ulaşabilirsiniz.

Antalya şehir merkezinden Hıdırlık Kulesi'ne ulaşmak oldukça kolaydır. Şehir merkezinden Konyaaltı Caddesi üzerinden doğu yönüne doğru ilerleyin. Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yapın ve Kaleiçi tabelalarını takip edin. Kaleiçi'ne ulaştığınızda araçlar için ayrılmış park alanlarına park edebilirsiniz. Daha sonra kısa bir yürüyüşle Hıdırlık Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.

Antalya Havalimanı'ndan şehir merkezine doğru D400 karayolunu takip edin. Şehir merkezine ulaştığınızda, yukarıdaki talimatları izleyerek Kaleiçi'ne ve Hıdırlık Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.

Eğer Antalya şehir merkezinde kalıyorsanız, Hıdırlık Kulesi'ne yürüyerek ulaşmanız da mümkündür. Cumhuriyet Meydanı veya Kale Kapısı'ndan Kaleiçi'ne girip, dar ve tarihi sokaklar boyunca yürüyerek kuleye ulaşabilirsiniz.

Hıdırlık Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Hıdırlık Kulesi, Antalya limanının giriş kısmında yer alır ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Bu manzara, Akdeniz'in mavi denizi ve çevresindeki doğal güzellikleri içerir. Kulenin çevresinde birçok kafe ve restoran bulunmaktadır. Bu da ziyaretçilere dinlenme ve yemek yeme imkanı sunar. İçine girilememekle birlikte, parktan kolayca kuleye ulaşmak mümkündür ve bunun için herhangi bir ücrete gerek yoktur. Hıdırlık Kulesi, Karaalioğlu Parkı'na yakın bir konumdadır. Bu nedenle ziyaretçiler, parkı da rahatlıkla gezip inceleyebilirler.