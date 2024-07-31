Hıdırlık Tepesi Nerede, Hangi İlçede? Safranbolu Hıdırlık Tepesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Dağlar, yeryüzünün en belirgin ve etkileyici coğrafi oluşumlarından biridir. Yükseklikleri, büyüklükleri ve farklı ekosistemlere ev sahipliği yapmaları ile dağlar, doğanın gücünü ve ihtişamını en iyi şekilde yansıtır. Dağlar gibi bazı tepeler de çoğu turist tarafından ziyaret edilmek istenir. Mesela Safranbolu Hıdırlık Tepesi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları birçok yerli yabancı turist tarafından bölgenin yerlisine yöneltilebilir.

Hıdırlık Tepesi Nerede, Hangi İlçede?

Hıdırlık Tepesi Safranbolu'ya gelen Türklerin ilk yerleştiği köydür. Daha sonra yağmur duası ile Hıdırellez kutlamaları yapıldığı mekân haline gelmiştir. Günümüzde önemli turistik yerlerden biridir. Hıdırlık Tepesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi, Naip Tarlası Sokakta bulunur.

Safranbolu Hıdırlık Tepesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hıdırlık Tepesi, Safranbolu'nun merkezine oldukça yakın bir konumda yer alır. Eğer şehir merkezindeyseniz, yürüyerek veya araçla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tepenin zirvesine çıkmak için Safranbolu'nun dar ve tarihi sokaklarını takip edebilirsiniz. Yerel halktan veya otelden aldığınız yönlendirmelerle kolayca ulaşabilirsiniz.