HKÜ havacılıkla ilgili yeni bölümler açacak

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği ile Uçak Bakım-Onarım, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj bölümlerini açacaklarını açıkladı.

İstanbul Hava Limanı (İGA) ve Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere, havacılık sektörünün önemli kuruluşları ile protokollere imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü havacılık sektörünün temsilcilerini öğrencilerle buluşturarak kutladı.

HKÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü tarafından HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Leyla Delibaş, HKÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Yasin Savaş, HAVAŞ Yolcu Hizmetleri Müdürü Mehmet Güneş ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, üniversitenin sivil havacılık sektörüne yönelik projeler hakkında bilgi veren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümleri bulunduğunu anımsatarak, "Yeni kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde ise Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım-Onarım, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj bölümlerini açarak öğrenci almayı hedefliyoruz" dedi.

İHA pilotluğu ve operatörlüğünün geleceğin mesleklerinden olduğunu vurgulayan Dereli, "Üniversitemiz havacılık alanındaki kapasitesini her geçen gün artırıyor. İstanbul Hava Limanı ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere, sektörün önemli kuruluşları ile olan yakın ilişkilerimiz ve protokollerimiz, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer yolculuklarında büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Yasin Savaş, Gaziantep Havalimanı'ndaki işleyiş ve iş imkanlarından bahsederken, HAVAŞ Yolcu Hizmetleri Müdürü Mehmet Güneş de öğrencilere çalışma tecrübelerini anlattı. HKÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey ise 15 yıla kadar İHA Operatörlüğü'nün büyük çapta pilotluğun yerini alacağının altını çizdi.