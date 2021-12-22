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Giriş Tarihi: 23.12.2021

HKÜ ‘Yeşil Kampüs’ listesine girdi

HKÜ ‘Yeşil Kampüs’ listesine girdi

Yeşil ve çevreci kampüsüyle dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi, dünyanın en çevreci üniversitelerinin bulunduğu UI GreenMetric 2021 listesinde yer aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), dünyanın en çevreci üniversiteleri arasına girdi. Üniversite kampüsündeki binaların çatıları bu yıl yerli güneş panelleri ile donatılmış, enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi kendine karşılayabilir duruma getirilmişti. Yeşil ve çevreci kampüsüyle dikkat çeken HKÜ, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric 2021 En Çevreci Üniversiteler sıralamasında 375'inci oldu. Her yıl dünyanın seçkin üniversitelerinin çevre ve sürdürülebilirlik alanında yaptıkları faaliyetleri değerlendirilerek oluşturulan listede yer almanın gurur verici olduğunu belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "Müracaatımızın ilk yılında almış olduğumuz bu dereceler, sürdürülebilir eğitim-öğretim ve araştırma anlayışımızın dünya çapında tescillenmesidir. Yeşil ve çevreci kampüsümüzün kalitesinin gerçek bir göstergesi olmuştur" dedi. SABAH
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HKÜ ‘Yeşil Kampüs’ listesine girdi
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