HKÜ zirveye tırmanıyor… Türkiye’de 29, dünya sıralamasında 940 basamak atladı

Türkiye'den 134 üniversitenin yer aldığı listede Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), araştırma alanında 8'inci ve genel sıralamada 24'üncü basamakta yer alarak yükselişini sürdürdü. HKÜ, vakıf üniversiteleri arasında ise 7'inci sırada yer aldı. 2022 yılında genel kategoride Türkiye'de 53'üncü sırada olan HKÜ, bu yıl 24'üncü olarak 29 basamak birden yükselirken, dünya sıralamasında ise 940 basamak yükseliş kaydedildi.

HKÜ'nün kurulduğu günden bu yana uyguladığı öğrenci odaklı eğitim-öğretim yaklaşımının yanı sıra, bilimsel üretkenliği ve yapmış olduğu uygulama odaklı yenilikçi projeler ile dikkatleri üzerine çektiğini, genç ve dinamik bir vakıf yükseköğretim kurumu olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitelerin araştırma performansını, inovasyon çıktılarını ve toplumsal etki kapasitesini ayrı ayrı ve bütünsel olarak değerlendirerek sınıflandıran SCImago sıralamasındaki yerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. 15.'inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu yılda, üniversitemizin böyle bir başarı elde etmesi, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. Araştırma, inovasyon ve toplumsal etki (sosyal) kategorilerindeki puanlarımızı daha da yükselterek, Türkiye'de ilk 10'a ve dünyada ilk 1000'e girme potansiyelimizin oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz. Üniversitemizin SCImago 2023 sıralamasında 29 basamak yükselmesinde ve geçen yıl olduğu gibi ilk 10 vakıf üniversitesi arasında yer alarak başarılı neticelerin elde edilmesinde emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.