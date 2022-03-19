HKÜ’de “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Ruhu” programı

Saygı duruşu ve Özel Eğitim Topluluğu öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı'nı seslendirmeleriyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan programa; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

O RUHU ÖZÜMSEDİK

Kalyoncu yaptığı konuşmada; "Kahraman ecdadımız, o günlerde elde ettikleri zaferle milletimizin kaderini değiştirdi. Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik ve kardeşlik, istiklal mücadelemiz için gerekli olan özgüveni ateşledi. Emin olmalısınız ki; Çanakkale muharebelerini kazandıran işte bu yüksek ruhtur. Geri dönmemek üzere çıkılan bu yolda; sarsılmaz vatan sevgisi, millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz ve gücümüzdür. Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde tutacaktır. Bizler de Kalyon olarak, Çanakkale ruhunu özümsemiş; İstiklal Marşı'mızın ilk seslenişi olan 'Korkma!' sözünü kendimize şiar edinmiş, büyük bir aileyiz. Güçlü Türkiye'mizin cesur, azimli ve geleceğe umutla bakan bireyleriyiz. Bu eşsiz topraklar için tüm gücümüzle çalışmak; ilimle, bilimle, eğitimle, üretimle milletimizin müreffeh yarınlarına katkı sunmak için varız. Korkmadan, inandığımız yoldan dönmeden; yapılamaz denileni yapmak, başarılamaz denileni başarmak için buradayız. Bunu yaparken de sahip olduğumuz değerleri koruyup, onları yücelterek; 'kökü mazide olan atiyiz' diyerek, ideallerimizi geleceğe taşıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yeşeren bilim, ilim ve irfan zemininde, başarılı akademik kadromuzun rehberliğinde, geleceğin Türkiye'sinde nice önemli roller üstlenecek gençler yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz. Al sancağımızın bu şafaklarda sonsuza denk gururla dalgalanması için gerek üniversitemiz gerek Kalyon Holding bünyesindeki şirketlerimiz ve binlerce çalışanımızla, hiç durmaksızın çalışmaya ve ülkemiz için değer üretmeye gönüllüyüz. Bu duygularla; tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

ASIM'IN NESLİ YETİŞİYOR

Programda konuşan İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler ise "Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin adının 'Hasan Kalyoncu' olması konusundaki önergenin imza sahiplerinden birisi de benim. Bunun onurunu taşıyorum. Bu yıl 1915 Çanakkale Köprüsü yapıldı. Çok önemli bir eserdir. Bilimin yol göstericiliği, kimlerin yapabildiği ve kimlerin bunu hak ettiği ortaya çıkmış olacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin misyonu sadece eğitim-öğretim değil, Asım'ın nesli dediğimiz bir nesli yetiştirmektir. Sizlere bu misyonu kazandıracak ilim yuvasındasınız" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinden de bir dörtlük okuyan Güler, öğrencilere bu şiiri özümseyen birer genç olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun olmalarına yönelik tavsiyede bulundu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Programda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Güven, "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy'un Eğitim Anlayışı" konulu konferans verdi. Mehmet Akif Ersoy şiirlerini güzel okuma yarışmasında birinci olan engelsiz birim temsilcisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Duygu Elişen, okuduğu 'Bülbül' isimli şiir ile ayakta alkışladı. Elişen'in ödülünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu verirken; ikinci Ekrem Gülmaya'nın ödülünü İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, üçüncü Mustafa Taşçılar'ın ödülünü TİM eski Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti. Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" oratoryosu dinleyenleri mest etti.