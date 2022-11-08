Hollanda modeli tarım kampüsleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) küresel gıda krizinin tüm dünyada etkisini gösterdiği ve üretimin çok önemli hale geldiği bu dönemde tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için harekete geçti. Tarım liseleri, dünyadaki en iyi model uygulamalarla yeniden şekillendirilecek. Bu kapsamda geçen ay Hollanda'ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu ülkeyle işbirliği yapılacağını, Antalya'da tarım, Konya'da da hayvancılık eğitimi kampüsleri kuracaklarını açıkladı. Bakan Özer ziyaret sonrası izlenimlerini ve tarım liseleriyle ilgili yapılacak çalışmaları ilk kez SABAH'a anlattı. İşte tarım meslek liselerini dünya standartlarına taşıyacak projelerle ilgili detaylar:Hollanda'ya yapılan ziyarette eğitimciler, kamu, eğitim kurumları ve özel sektör işbirliğiyle oluşturulan Dünya Tarım Merkezi (World Horti Center) oldukça ilgimizi çekti ve benzer bir uygulamayı Türkiye'de Antalya bölgesinde uygulama kararı aldık. World Horti Center yönetimi de bu uygulamada tüm deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Kuracağımız bu merkezde de birlikte araştırmalar yürüteceğiz.Wageningen Üniversitesi ve World Horti Center işbirliğiyle ülkemizin farklı iklim koşullarına en uygun üretim seçeneklerini belirlemek adına ortak çalışmalar yapacağız. Son olarak hayvancılık alanında Yuverta Okulları'yla, tarım alanında ise Lentiz Okulları'yla kardeş okul projesi başlatarak öğretmen ve öğrencilerimize yönelik bir değişim programı oluşturacağız ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacağız.Tarım ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanlarında niteliği artırmak ve iş gücü piyasası ile mesleki eğitim arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkla ilgili Antalya'da "Tarım Eğitim Kampüsü" ile Konya'da "Hayvancılık Eğitim Kampüsü"nü açmayı planlıyoruz.Kurulacak kampüslerde meslek ve halk eğtim merkezlerinin olacağı "Eğitim Alanı", tarım ve hayvancılıkla ilgili spesifik araştırmaların, verilerin, analizlerin yapıldığı "Araştırma Alanı", son teknolojilerin, şirketlerin, start-up'ların, iyi uygulamaların yer aldığı, "Teknoloji Alanı" ve isteyen tarafların bir arada çalışmalarına olanak sağlayan ziraat ve sera ağırlıklı teknolojilerin yer aldığı "Uygulama Alanı" olacak. Öğrencilere de burs verilmesi sağlanacak.Hollanda ile işbirliği kapsamında yapılacak çalışmaların, eğitim kampüsünün uluslararası alanda tanınırlığını artıracağını söyleyen Bakan Özer "Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızla yeni kurduğumuz işbirlikleriyle kurulacak teknoloji donanım ve laboratuvarında Türkiye tarımına yön verecek çalışmalar yapılabilecek, okul bünyesinde açılacak sürekli eğitim merkezi ile çiftçi eğitimleri, teknik personel ve kurum ve bayi eğitimleri yapılarak sertifikalandırılacaktır. Böylece bölge bir tarım kampüsü haline gelecektir. Son olarak uygulama alanında tarım teknokenti oluşturabilme potansiyeli artacaktır" dedi.