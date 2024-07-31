Horma Kanyonu Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Horma Kanyonu Küre Dağları Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Türkiye'nin önemli milli parklarından biri olan Horma Kanyonu, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindedir. Bu milli park, zengin biyolojik çeşitliliği ve bozulmamış doğasıyla ünlüdür. Bölge, çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Burada yürüyüş yaparken bu zengin biyolojik çeşitliliği gözlemlemek mümkündür. Horma Kanyonu Milli Parkı nerede, nasıl gidilir sorularıyla birlikte yol tarifi ve giriş ücreti ise ziyaretçilerin bilmesi gereken hususlardır.

Horma Kanyonu Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Horma Kanyonu'na ulaşmak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gitmeniz gerekmektedir. Horma Kanyonu'na gitmek isteyen ziyaretçiler için yol tarifi ise şu şekildedir:

Kastamonu merkezden yola çıkın. Pınarbaşı ilçesine doğru yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuk yapmanız gerekecek. Yol üzerinde Daday ve Azdavay ilçelerinden geçeceksiniz. Kastamonu-Pınarbaşı yolu genel olarak iyi durumda olup, yolculuk yaklaşık 1.5-2 saat sürmektedir.

Pınarbaşı ilçe merkezine ulaştığınızda, Horma Kanyonu'na yönlendiren tabelaları takip edin. Pınarbaşı'ndan Horma Kanyonu'na olan mesafe yaklaşık 3-5 kilometre olup, yolculuk yaklaşık 10-15 dakikadır.

Kastamonu Otogarı'ndan Pınarbaşı'na giden otobüs veya minibüs seferlerini kullanabilirsiniz. Bu seferler çoğunlukla günlük olarak düzenlenir. Otobüs yolculuğu ortalama 2-2.5 saat sürmektedir.

Pınarbaşı ilçesine ulaştıktan sonra, Horma Kanyonu'na ulaşmak için taksi veya yerel minibüsleri kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, bazı tur şirketleri veya oteller, Horma Kanyonu'na düzenlenen turlar veya servisler sunabilir.

Kastamonu-Pınarbaşı arasındaki yollar genellikle asfalt olup, kış aylarında kar ve buzlanma durumlarına dikkat edilmelidir. Özel aracıyla gidenler için Horma Kanyonu girişinde otopark bulunmaktadır.

Horma Kanyonu Milli Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Horma Kanyonu, etkileyici kaya oluşumları, küçük şelaleler ve zengin bitki örtüsü ile ünlüdür. Kanyon boyunca yürüyüş yaparken ahşap yürüyüş platformları ve köprülerden geçerek bu doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. 2024 yılında Horma Kanyonu'na giriş ücreti ise kişi başı 25 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, aracınız için de otopark ücreti ödemeniz gerekmektedir. Otopark ücretleri kanyon girişinde belirtilir ve ödenir. Haftanın her günü ziyaret edilebilen Horma Kanyonu, 08:00 ile 17:00 arası açıktır. Ancak, milli park ve kanyonun ziyaret saatleri mevsime göre değişebilir. Son olarak, kanyonun dar ve dik yapısı nedeniyle yürüyüş yaparken dikkatli olunmalıdır. Çünkü, kaygan zeminler ve dik yamaçlar bulunduğu için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.