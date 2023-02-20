Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi. Depremzede öğrenciler de nakil oldukları okullarda eğitim öğretime başladı.Depremden etkilenen illerdeki 74 bin 884 öğrenci diğer illerdeki okullara nakil oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aileleriyle yurtlara yerleşen depremzede 476 öğrencinin, okul ihtiyaçlarının karşılandığını, servislerinin ayarlandığını ve okullarının belirlendiğini söyledi. Mersin 7 bin öğrenciyle en çok nakil alan il oldu.Antalya'da 5 bin 328 depremzede öğrenci ders başı yaptı. Depremzede öğrenciler sınıf arkadaşları tarafından "Hoş geldin kardeşim" diyerek karşılandı. Bazı öğrenciler ise evlerinden getirdikleri oyuncaklarını depremzede arkadaşlarına verdi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine gelen 120 depremzede öğrenci de farklı okullarda eğitime başladı. Yetkililer aileleri ve çocuklarını "Hoş geldiniz" diye karşıladı. Aydın'da 3 bin, Amasya'da 219, Sakarya'da 769, Yozgat'ta 662 depremzede öğrenci yeni okullarında eğitim-öğretime başladı.