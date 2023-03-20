Hoş Geldin Nasıl Yazılır? TDK Hoşgeldin Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede herhangi bir kelimenin nasıl yazılacağını öğrenmek için öncelikle TDK sözlüğünü incelemeniz gerekir. Bu kaynakta hoş geldin nasıl yazılır sorusuna da cevap bulacaksınız. Konuşma dilinde yanlış kullanım hissedilmese de hoş geldin sözcüğünün yazım dilinde kullanımında yapılan yanlışlık alenen görülür. Burada kelimenin ayrı yazılıp yazılmayacağı üzerinde durulur. TDK hoşgeldin doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

Türkçe, dünyanın en zengin dilleri arasında kabul edilir. Bu özelliği ile dilimizde kullanılan her kelimenin doğru kullanımı bilinmeyebilir. Yazımı konusunda hata yapılan kelimelerden biri de hoş geldin sözcüğüdür. Söz konusu kelime ile ilgili yapılan en bariz hata, bu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğidir. TDK kaynakları incelendiğinde hoş geldin kelimesinin ayrı yazılması gerektiği anlaşılır. Kelimenin bitişik yazımı yanlış kullanımdır. Bu kapsamda aşağıdaki kullanım şeklini dikkate alabilirsiniz.

Hoş geldin-kelimenin doğru kullanımı

Hoşgeldin-kelimenin yanlış yazımı

TDK Hoşgeldin Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğünde Türkçede bulunan ve kullanılan tüm kelimelerin doğru yazılışları ve anlamları bulunur. Söz konusu kaynak incelendiğinde hoş geldin kelimesinin doğru yazımı ile ilgili de aradığınız bilgiyi bulabilirsiniz. Hoş geldin kelimesinin kullanımını aşağıdaki cümle yapılarında da inceleyebilirsiniz.