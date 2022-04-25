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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:38 Son Güncelleme: 25.4.2022 10:38

Hoşça Kal Nasıl Yazılır? TDK Hoşça Kal Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hoşça Kal Nasıl Yazılır? TDK Hoşça Kal Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Çoğumuz günlük hayatta kullandığımız kelimelerin yazılışlarına dikkat etmeyiz. Konuşma dilimizde yazılışları pek önemli olmasa da özellikle iş hayatında ve yazılı iletişimde kelimelerin yazılış şekilleri ve doğru kullanımları oldukça önemlidir. Dilimize yerleşmiş kelimelerin çoğu zaman nasıl yazıldıklarını bile bilmeyiz. Artık internet çağında olmamızın verdiği kolaylıklardan biri de kelimelerin doğru yazılışına daha çabuk ulaşabiliyor olmamızdır. Sık sık kullandığımız ama çok sık yanlış yazdığımız kelimelerden biri de hoşça kal kelimesidir. Hoşça kal nasıl yazılır TDK da nasıl geçer hep beraber inceleyeceğiz. Kelimelerin doğru yazılımlarını beraber keşfetmek ve kelimelerin cümle içinde kullanım örneklerine bakmak için yazımızın buyurun detaylara geçelim.

Genel olarak kullandığımız kelimeleri yazıya dökerken duyduğumuz şekilde yazarız. Bu durum da yazdığımız kelimelerde yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Kelimelerin anlamlarını ve nasıl yazıldıklarını öğrenmek yazım yanlışlarını azaltacak ve daha etkili bir yazım diline sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Hoşça kal nasıl yazılır?

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı HOŞÇA KAL şeklinde olacaktır. Eğer siz de bu zamana kadar hoşça kal kelimesini birleşik zannediyorsanız siz de yanılıyorsunuz demektir. Kelime anlamına baktığımı zaman hoşça kal kelimesinin kelime anlamının "veda etmek, vedalaşmak" olduğunu görürüz. Alternatif kelimeleri olsa da çoğumuz vedalaşırken hoşça kal kelimesini kullanılırız.

Çok fazla kullanılan kelimelerde yazım yanlışları sıkça karşılaşılan bir durumdur. Şimdi hoşça kal kelimesinin doğru yazımını pekiştirmek için cümle içinde kullanım örneklerine beraber bakalım. İşte bazı örnekler;

  • Gitme zamanı yaklaştıkça herkese hoşça kal dediğinden emin olmaya çalışıyordu.
  • Çok sevdiğimiz komşumuz taşınırken hepimize hoşça kal demek istemiş.
  • Hoşça kal kelimesi bana hep vedaları hatırlatır o yüzden sevmem.
  • Vedaların son kelimesi hep hoşça kal olur.
  • Apar topar taşınmış ve kimseye hoşça kal dememiş.

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Hoşça Kal Nasıl Yazılır? TDK Hoşça Kal Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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