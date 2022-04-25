Hoşça Kal Nasıl Yazılır? TDK Hoşça Kal Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Genel olarak kullandığımız kelimeleri yazıya dökerken duyduğumuz şekilde yazarız. Bu durum da yazdığımız kelimelerde yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Kelimelerin anlamlarını ve nasıl yazıldıklarını öğrenmek yazım yanlışlarını azaltacak ve daha etkili bir yazım diline sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Hoşça kal nasıl yazılır?

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı HOŞÇA KAL şeklinde olacaktır. Eğer siz de bu zamana kadar hoşça kal kelimesini birleşik zannediyorsanız siz de yanılıyorsunuz demektir. Kelime anlamına baktığımı zaman hoşça kal kelimesinin kelime anlamının "veda etmek, vedalaşmak" olduğunu görürüz. Alternatif kelimeleri olsa da çoğumuz vedalaşırken hoşça kal kelimesini kullanılırız.

Çok fazla kullanılan kelimelerde yazım yanlışları sıkça karşılaşılan bir durumdur. Şimdi hoşça kal kelimesinin doğru yazımını pekiştirmek için cümle içinde kullanım örneklerine beraber bakalım. İşte bazı örnekler;