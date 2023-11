How Much How Many Farkı - How Many ve How Much Nerelerde Kullanılır, Örnekleri Neler?

How much how many farkı üzerine yapılan araştırmalara yönelik olarak aktarılması gereken pratik bilgiler vardır. Bu bilgiler sayesinde bir nesnenin miktarını veya fiyatını sormaya yarayan kalıpların nasıl kullanıldığı kolaylıkla kavranabilir. Yani bu iki ayrı kalıbın aynı anlama gelmesine rağmen neden farklı nesnelerle kullanıldığı belirtilmelidir. Böylelikle how many ve how much nerelerde kullanılır, örnekleri neler diyenlere net cevaplar sunulacaktır.

How Much How Many Farkı Nedir?

İngilizcede önemli bir yer tutan soru kalıpları arasında how much ile how many ön plana çıkar. Bu soru kalıplarının temelde bir şeyin ne kadar olduğunu öğrenmek amacıyla kullanıldığı söylenmelidir. Dolayısıyla how much ve how many sorularının Türkçe çevirisi "Ne kadar?" olarak belirtilebilir.

Buna bağlı olarak İngilizcede bir şeyin ne kadar olduğu sorulurken neden iki ayrı soru kalıbının kullanımına başvurulduğu da merak edilir. Bu bağlamda söz edilen iki ayrı soru kalıbının temel farkının sayılabilir (countable) ve sayılamayan (uncountable) nesnelerden kaynaklı olduğu söylenmelidir. Sayılabilir nesnelere yönelik olarak miktar sorusu kullanılırken how many kalıbına başvurulur. Sayılamayan nesnelerin fiyatı veya miktarı sorulurken ise how much soru kalıbının kullanıldığı belirtilebilir.

How Many ve How Much Nerelerde Kullanılır, Örnekleri Neler?

İngilizcede bir şeyin fiyatını veya miktarını sormaya yarayan how much ve how many soru kalıplarının temel farkı nesnelerden kaynaklıdır. Yani bir nesnenin fiyatı veya miktarı sorulurken hangi kalıbın kullanılacağını bu nesnenin sayılabilir ya da sayılamayan isimler arasında yer alması belirler. Dolayısıyla bu soru kalıplarının hangi nesnelere yönelik olarak kullanıldığının örneklendirilmesinde fayda vardır. Böylelikle how much ve how many soru kalıpları arasındaki temel fark daha net bir şekilde kavranacaktır. Sayılabilir ve sayılamayan nesnelere yönelik olarak kullanılan soru kalıplarını temsil eden örnekler aşağıdaki gibidir:

1. How much is this book? (Bu kitabın fiyatı nedir?)

Yukarıda kitabın fiyatı sorulurken para sözcüğü uncountable olduğu için how much soru kalıbının kullanıldığı görülebilir.

2. How many chairs do you have in your kitchen? (Mutfağında kaç tane sandalyen var?)

Bu örnekte ise sandalye sözcüğü sayılabilir özellikte olduğu için how many soru kalıbının kullanıldığı söylenebilir.

3. How much sugar do you want me to add your coffee? (Kahvene ne kadar şeker eklememi istersin?)

Bu örnekte şeker sayılamayan (uncountable) bir nesne olduğu için how much soru kalıbıyla birlikte kullanılmıştır.

4. How many students are there in the class? (Sınıfta kaç öğrenci var?)

Yukarıdaki örnekte öğrenci sözcüğü sayılabilir bir isim olduğundan ötürü how many soru kalıbıyla beraber kullanılmıştır.

How Much ve How Many Soruları Hangi Nesnelere Yöneltilir?

Ne kadar sorusunun İngilizcede how much ve how many soru kalıplarıyla ifade edildiği bilinir. Bu soru kalıplarının hangi nesneye yöneltileceği ise ilgili nesnenin sayılabilir veya sayılamayan özellikte olmasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla how much ve how many sorularının hangi nesnelere yöneltilebileceğini merak eden kişilere aşağıdaki örnekler aktarılabilir: