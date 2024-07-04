Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kavramı ifade eden tüm kelimeleri öğrenmek biraz zor olabilir. Ancak, farklı kökenli kelimeler öğrenmenin iletişime olan faydası düşünüldüğünde, bunun çok yararlı olduğunu söylemek mümkündür. Bulmaca çözmek ve kitap okumak, bu anlamda oldukça faydalı olabilir. Hürriyet eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise genellikle siyasi bağlamda kullanılan bu kavramı doğru anlamayı sağlar.

Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "hürriyet" kelimesinin anlamı, "herhangi bir kısıtlama, engelleme veya zorlamaya bağlı olmadan, kişinin kendi iradesiyle hareket edebilme durumu, özgürlük" tür. Dilimizde yaygın olarak kullanılan "hürriyet" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "ḥurriyya" (حرية) kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Anlamına bakıldığında, özgürlük ve serbestlik demek olduğu görülür. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, hürriyet sözcüğü ile aynı anlama sahip olan kelimeler şunlardır:

Özgürlük

Bağımsızlık

Bu kelimeler, kişinin veya toplumun dış baskılardan ve kısıtlamalardan bağımsız olarak kendi iradesiyle hareket edebilme durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Özgürlük ile İlgili Cümleler Neler?

Özgürlük, bireyin dış baskı, kısıtlama veya zorlamalardan bağımsız olarak kendi iradesiyle hareket edebilme durumudur. Bu, kişilerin düşüncelerini açıklayabilme, hareket edebilme ve seçim yapabilme hakkıdır. Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olan özgürlük sözcüğü ile ilgili bazı örnek cümleler ise şu şekildedir: