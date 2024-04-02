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Giriş Tarihi: 2.4.2024 13:12 Son Güncelleme: 2.4.2024 13:12

Hz. Havva’nın Mezarı Nerede? Hz. Havva Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hz. Havva, ilk insan olan Hz. Adem’in eşidir. Pek çok dine göre tüm insanlar Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocuklarıdır. Bazı Batı dillerinde ise Hz. Havva, Eski Ahit’ten gelen adı ile Eva ismiyle anılır. Hz. Havva ilk insanlardan olduğu için ve herkesin annesi olduğu için Hz. Havva nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi ve eğer belli ise Hz. Havva’nın mezarı nerede gibi soruların yanıtı merak edilir.

Hz. Havva’nın Mezarı Nerede? Hz. Havva Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hz. Havva hem ilk insanlardan biri hem de ilk kadındır. İnsanlığın özünde tek aile olduğu ve herkesin bir atadan geldiği inancının merkezinde Hz. Adem ile yer alır. Yeryüzündeki ilk kadın, Hz. Adem'in eşi ve insanlık aleminin anası olarak bilinen Hz. Havva'nın yaratılışı ile ilgili çeşitli rivayetler de bulunur. En çok merak edilen ise Hz. Havva nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi, Hz. Havva'nın mezarı nerede gibi soruların yanıtlarıdır.

Hz. Havva'nın Mezarı Nerede, Yeri Belli Mi?

Hz. Havva'nın mezarının yeri aslında tam olarak bilinmemektedir. Yine de Suudi Arabistan Cidde'de yer alan 21°29'31" N 39°11'24" E koordinatlarında yer alan arkeolojik bir alan vardır. Bazı Müslümanlar tarafından Hz. Havva'nın gömülü olduğu alan olarak kabul edilir. Hz. Havva'nın mezarı 1928 yılında Suudi yönetimi tarafından yıktırılmıştır.

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Hz. Havva’nın Mezarı Nerede? Hz. Havva Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?
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