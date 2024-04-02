Hz. Havva’nın Mezarı Nerede? Hz. Havva Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hz. Havva hem ilk insanlardan biri hem de ilk kadındır. İnsanlığın özünde tek aile olduğu ve herkesin bir atadan geldiği inancının merkezinde Hz. Adem ile yer alır. Yeryüzündeki ilk kadın, Hz. Adem'in eşi ve insanlık aleminin anası olarak bilinen Hz. Havva'nın yaratılışı ile ilgili çeşitli rivayetler de bulunur. En çok merak edilen ise Hz. Havva nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi, Hz. Havva'nın mezarı nerede gibi soruların yanıtlarıdır.

Hz. Havva'nın Mezarı Nerede, Yeri Belli Mi?

Hz. Havva'nın mezarının yeri aslında tam olarak bilinmemektedir. Yine de Suudi Arabistan Cidde'de yer alan 21°29'31" N 39°11'24" E koordinatlarında yer alan arkeolojik bir alan vardır. Bazı Müslümanlar tarafından Hz. Havva'nın gömülü olduğu alan olarak kabul edilir. Hz. Havva'nın mezarı 1928 yılında Suudi yönetimi tarafından yıktırılmıştır.