Hz. İshak'ın hayatıyla ilgili bilgiler Kuran'da sınırlıdır, ancak İslam geleneğinde ona dair pek çok hikaye ve öğüt bulunmaktadır. Hz. İshak'ın babası İbrahim Peygamber'in izinden giderek tevhidi inancı yaydığı ve babası gibi Allah'a olan güveniyle tanındığı kabul edilir. Hz. İshak, İbrahim peygamberin soyundan gelen bir peygamber olarak İslam inancında büyük saygı ve sevgiyle anılmaktadır. Hz. İshak'ın mezarı nerede, Hz. İshak peygamber nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi gibi sorular ise çok önemlidir.

Hz. İshak'ın Mezarı Nerede?

Hz. İshak, Hz. İbrahim ve Hz. Sare'nin oğlu ve Hz. Yakub'un babasıdır. Kutsal Kitap'ta ve Kuran'da peygamber olarak kabul edilir. Hz. İshak'ın vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Tevrat'a göre 180 yaşında vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Hz. İshak'ın mezarının tam olarak nerede olduğu bilinmemektedir. İki farklı rivayet mevcuttur:

Filistin'de: Bir rivayete göre Hz. İshak, Filistin'in Hebron şehrinde vefat etmiş ve İbrahim Camii (Halilurrahman Camii) içerisinde bulunan Makpela Mağarası'na defnedilmiştir. Bu mağarada Hz. İbrahim, Hz. Sare, Hz. Yakub ve Hz. Rebeka'nın da mezarları olduğu kabul edilir.

Türkiye'de: Diğer bir rivayete göre ise Hz. İshak, Türkiye'nin Şanlıurfa şehrinde vefat etmiş ve Balıklıgöl mevkiinde bulunan Hz. İshak Camii ve Türbesi'ne defnedilmiştir.

Hz. İshak Peygamber Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hangi rivayetin doğru olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Her iki mezar da ziyaretçilere açıktır ve dini açıdan önemli bir yere sahiptir.