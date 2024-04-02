Hz. Yuşa, Kudüs'ü fethetmek için liderlik yapmış ve İsrailoğulları'nın zafer kazanmasını sağlamıştır. Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre o, savaşı sona erdirmek için güneşi durdurmuştur. Dinler tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu sebeple Hz. Yuşa'nın mezarı nerede, Hz. Yuşa Peygamber nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi bazıları için merak uyandırıcıdır.

Hz. Yuşa'nın Mezarı Nerede?

Yûşa veya Yeşu, İbranicede, "Tanrı kurtuluştur" ve "Tanrı kurtarır" anlamına gelen "Yehoşua" sözcüğünden türemiştir. Arapçaya Yûşa olarak geçen bu sözcük, Hz. Musa'nın yardımcılığını yapan ve daha sonradan yerine tayin edilen Hz. Yuşa'nın adıdır. Tevrat'ta ondan, "Musa'nın hizmetçisi olan genç adam" şeklinde bahsedilir. O ayrıca, İsrailoğullarını meydana getiren on iki kabileden biri olan Efraim'in lideridir. İslami kaynaklara göre, Hz. Yuşa Kudüs'ü fethetmeden önce Mısır'da doğmuş ve burada yaşamıştır.

Ancak Firavun'un Hz. Musa ve ona inananlara ettiği zulüm nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Daha sonra ise Kudüs'ün fethi ile birlikte hep o bölgede yaşamıştır. Kavmine, Allah'a (c.c.) kulluk etmeleri ve şeriata uymaları gerektikleri konusunda uyarıda bulunduktan sonra 110 yaşında vefat etmiştir. Onun defnedildiği yer ise Efraim Dağı'nda bir yer olan Timnatserah'tır. Efraim Dağı, İsrail'in kuzeyinde bulunur.

Hz Yuşa Kimdir?

Hz. Yuşa, tüm İbrahimî dinlere göre Allah'ın peygamberi olarak kabul edilir. Bu yüzden, İslam'da da kutsal kabul edilir ve ona saygı duyulur.