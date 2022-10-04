İbn Fadlan Kimdir? İbn Fadlan Seyahatnamesi, Hayatı, Eserleri, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

İbn Fadlan'ın hayatı hakkında günümüzde bazı bilgilere sahip olsak bile ne yazık ki hayatının tamamını detaylı bir şekilde bilmek tarihi koşullardan dolayı pek mümkün değil. Fakat yine de İbn Fadlan'ın yaptığı çalışmalardan yola çıkarak İbn Fadlan'ın bilime katkıları nelerdir? sorusuna yanıt verilebilir. Peki ya İbn Fadlan Seyahatnamesi nelerden söz eder? İçerikten tüm bu bilgilerle birlikte İbn Fadlan'ın hayatı ve eserleri konusu hakkında bilgi edinmek mümkün.

İbn Fadlan Kimdir?

İbn Fadlan Kimdir? Sorusuna yanıt verirken, aynı zamanda dönemin Arabistan coğrafyasını, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasını iyi bilmek, buradaki yaşayışa az da olsa hâkim olmak önemlidir.

İbn Fadlan'ın yaptığı çalışmalar ve bilime katkıları, kendisinin yaşamış olduğu topraklardan ve buradaki şart ve koşullardan bağımsız değildir. Bu nedenle araştırılacak olan bir yazarın ya da başka bir kimsenin hayatını ele alırken, yaşadığı dönem ve coğrafyasını iyi bilmek her zaman çok önemlidir. Peki ya İbn Fadlan'ın eserleri nelerdir?

İbn Fadlan'ın hayatı hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olunamasa da onun Abbasiler'in Mısır'ı Tolunoğulları'ndan yeniden fetheden ünlü tarihi kumandan Kâtibülceyş Muhammed b. Süleyman'ın azatlı kölesi olduğu bilinir ve kaynaklarda belirtilir.

İbn Fadlan, Katibülceyş Muhammed b. Süleyman tarafından gençlik ve yetişkinlik zamanlarında pek çok göreve verilmiştir. Buradan, kendisinin bulunduğu ortamdaki en kabiliyetli insanlardan biri olduğu anlamını çıkartmak mümkün.

Kendisi 921-922 senesinde İdil Bulgarlarının coğrafyasına bir elçilik görevi dolayısıyla gitmiş, buradaki anılarını da el-Rihle yani Seyahatname eserinde aktarmıştır. Bu eser Türk ve Doğu Avrupa halkları için son derece önemli bir eserdir. Günümüzde fakültelerde hala İbn Fadlan'ın eserleri ve seyahatnamesi kaynak kitap olarak okutulur ve ders dosyaları hazırlanırken kullanılır.

İbn Fadlan Seyahatnamesi

İbn Fadlan Seyahanatmesi 15. Yüzyılda varlığını yitirmiş olan İdil Bulgarları hakkında bilgi veren, son derece kritik öneme sahip bir çalışmadır. Bilhassa ünlü ve büyük tarihçi Zeki Velidi Togan'ın Arapça metin ile birlikte yapmış olduğu özgün ve ayrıntılı yorumlar sayesinde Doğu Avrupa'nın tarih, kültür ve coğrafyasının araştırılmasında bu seyahatname çok büyük bir öneme sahiptir.

921-922 senesinde, İdil Bulgarlarınca Müslümanlığı kendilerine öğretmesi için yapılan çağrıda Abbasi Halifeliği bu göreve İbn Fadlan'ı atar. Kafilenin başına İbn Fadlan'ın geçirilmesi kendisinin o dönem din ve ahlak bilgisi olarak çok yüksek bir mevkide olduğunun göstergesidir.

21 Haziran 921 tarihinde etrafındaki kafileyle yola çıktığı bilinen İbn Fadlan, yolculuğunda Rey, Nişabur, Merv, Buhara ve Harizm coğrafyalarının üstünden geçerek Bulgar Hanlığına ulaşmış ve Bulgar hanının karargahına varmıştır. Kendisi orada yaz mevsimini geçirmiş, kış olmadan geri dönmüştür. İbn Fadlan eserini yolculuğu sırasında değil, yolculuktan döndüğü esnada yazmıştır.

İbn Fadlan Eserleri

İbn Fadlan Eserleri arasından günümüze ulaşabilmiş tek eser kendisinin yazmış olduğu seyahatnamedir, başka bir eseri kaleme alıp almadığı şimdilik bilinmemektedir. Fakat kendisi yazmış olduğu seyahatnamede pek çok esere sığabilecek kritik bilgiler vermiştir.

İbn Fadlan, yazmış olduğu seyahatnamede görmüş olduğu ülkeler ve yaşamlarını gözleyebilmiş olduğu halklar ile kabileler hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Yazdığı her şeyi önce kendi süzgecinden geçiren ve kendi duygu, düşünce dünyasından bir şeyleri eserine aktaran İbn Fadlan, genel anlamıyla Bulgarlar, Hazarlar, Oğuzlar, Başkurtlar, Peçenekler ve Ruslar hakkında önemli bilgileri günümüze taşımıştır.

Bu milletlerin siyasi yapısını, ticaret sistemlerini, gelenek ve göreneklerini, dillerini, servetlerini ve daha pek çok detayını eserinde kaleme almıştır. Kendisinin eserinde yer yer bazı abartılar da yer alır. Aynı zamanda bazı verdiği bilgiler çelişkilidir. Durum böyle olunca İbn Fadlan'ın eserinin gerçek mi yoksa sahte mi olduğu konusunda yer yer çeşitli kimseler tarafından şüphe duyulmuştur.

Fakat İbn Fadlan'ın verdiği bilgiler ile diğer kaynaklar ve arkeolojik buluntular göz önüne alındığında bir uyuşma durumunun söz konusu olduğu söylenebilir. Dünya genelinde tarih alanından akademisyenler, İbn Fadlan'ın Seyahatnamesi'nde yer yer abartılar ve efsaneler bile olsa, bu eserin anlattıklarının gerçek olduğunu savunmaktadırlar.