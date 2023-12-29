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Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:36 Son Güncelleme: 29.12.2023 15:16

İbn Haldun Üniversitesi öğrenci kulüpleri Filistin için bir araya geldi

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren soykırıma varan yeni katliamları sonrasında İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yer alan TADÜK ve 13 öğrenci kulübü Filistin davası için bir araya geldi. İkincisi düzenlenen TADÜK Kültür Günleri etkinliğinde Filistin kültürü yansıtıldı. Atölyelerde yapılan el yapımı ürünler kermeste satılarak geliri Gazze’ye bağışlandı.

SABAH
İbn Haldun Üniversitesi öğrenci kulüpleri Filistin için bir araya geldi

İbn Haldun Üniversitesi kurulduğu günden itibaren İsrail'in 75 yıldır uyguladığı işgal politikası ve saldırılarına karşın mazlum Filistin halkının yanında yer aldı. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren soykırıma varan yeni katliamları sonrasında da İbn Haldun Üniversitesi Gazze'ye destek mesajları yayınladı. Bölgede yaşanan son gelişmeleri aktarmak, siyasi ve tarihi boyutuna değinmek için ise üniversitede birçok etkinliğe imza atıldı.

FİLİSTİN'E DAİR HER ŞEY BU ETKİNLİKTE!

Üniversite bünyesinde yer alan Toplumsal Araştırma ve Düşünce Kulübü (TADÜK) ve 13 öğrenci kulübünü Filistin davası için bir araya geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen TADÜK Kültür Günleri'ne 'Nehirden Denize' temasını seçerek Filistin edebiyatından şiirlerine ve müziğine kadar ziyaretçilere Filistin kültürü yansıtıldı. Filistin sinemasından gösterimlerin yapıldığı etkinlikte, broş yapım atölyesi ve örgü atölyesiyle öğrenciler Filistin temalı ürünler yaptı.

ELDE EDİLEN GELİR GAZZE'YE BAĞIŞLANDI

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'da öğrencilere destek verirken, etkinlik kapsamında bir de kermes düzenlendi. Ortaya çıkan ürünler kermeste satılırken, yemek standında Filistin mutfağından ürünler yer aldı. Etkinlik kapsamında bir de tiyatro oyunu sergilendi. Bilet satışından ve kermesten elde edilen gelir Gazze'ye bağışlandı. Etkinlikte en çok dikkat çekenlerden biri de el baskısı ile oluşturulan Filistin bayrağıydı. Yine Filistin için oluşturulan anı defteri de çok sayıda ziyaretçi tarafından imzalandı.

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İbn Haldun Üniversitesi öğrenci kulüpleri Filistin için bir araya geldi
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