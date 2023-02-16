İçtimai Ne Demek? Ferdi ve İçtimai Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İçtimai ne demek sorusuna cevap bulmak adına kısa bir sözlük araştırması yapmayı da düşünebilirsiniz. TDK sözlük anlamı incelenerek de içtimai kelimesinin anlamını öğrenebilirsiniz. Siyasi içtimai ne anlama gelir? Hukuk literatüründe de bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığı dikkat çeker. Mahkeme kararları ya da kanun metinlerinde bu kelimeye yer verilmiştir. Hukukta içtimai anlamı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İçtimai Ne Demek?

Eski metinlerde, sosyal medyada ya da günlük hayatta kullanılan bazı kelimelerin anlamları merak edilir. Bu kelimeler hakkında bilgi sahibi olunarak Türkçenin çok daha doğru kullanımını sağlayabilirsiniz. İnternet arama motorlarına bu kelimeyi yazdığınızda da karşınıza kelimenin anlamının yanı sıra örnek cümle yapıları da çıkacaktır.

İçtimai, Arapça kökenli olan bir kelimedir. Dilimizde de bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Özellikle Osmanlıca kaynaklarda ve hukuk literatüründe, içtimai kelimesinin kullanımı ile ilgili örnekler karşınıza çıkacaktır.

Siyasi İçtimai Ne Anlama Gelir?

İçtimai kelimesinin temel anlamı ile ilgili bilgi sahibi olmak için TDK sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Bu sözlükteki içtimai kelimesinin anlamına bakıldığında kelimenin anlamının "toplumsal" olduğu görülür. Bahse konu kelime ile ilgili örnek cümle yapıları da dikkatinizi çekecektir. Aşağıdaki örnek cümle yapısı, içtimai kelimesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.