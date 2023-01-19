İdare Hukuku Nedir? İdare Hukuku Genel Esasları Neler, Neyi İnceler?

Anayasa ile belirlenen idare hukuku nedir diyenler için bu, kamu kurum ve kuruluşlarını hukuki anlamda düzenlemeyi amaçlar. İdare hukuku ders notları, kamu yönetimi okuyanlar tarafından araştırılır. Devlet kurumlarındaki her birimin, idare hukuku kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve uyması gerekir. İdare hukuku yaptırımları ise kamu kurumlarında işlenen suçları cezalandırır. İdare hukuku genel esasları neler? İdare hukuku neyi inceler?

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, idarenin hak ve yükümlülükleri ile yasama yetkisi veya yargı yetkisi kapsamına dahil olmayan kamu kurumlarının işleyişi ile ilgilenen hukuk dalıdır. Bunlar, özel hukuk kurallarından farklı olarak kamunun idari faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen yasal kurallardır. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkiler ve işlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi ile ilgilenir. Özel ve tüzel kişiler, idare hukukunun alanına girmezler. Bundan dolayı, özel şirketler, firmalar, vakıflar ve dernekler inceleme alanının dışındadırlar.

İdare hukuku, kısmen yeni sayılabilecek bir daldır. Tedvin edilmemiştir ve içtihadîdir. Bağımsızdır ve statü hukuku olarak tanımlanır. Akdî ve iradî olmaktan ziyade kanunî ve nizamidir. İdare hukuku işlemleri tek taraflı olarak ilerler ve mahkemeler idari yargı tarafından karara bağlanır. Genel idare hukuku ve özel idare hukuku olmak üzere ikiye ayrılır.

İdare Hukuku Temel İlkeleri arasında ise şunlar bulunur:

1.Cumhuriyetçilik ilkesi

2. Üniter devlet ilkesi

3. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi

4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi

5. Demokratik devlet ilkesi

6. Laik devlet ilkesi

7. Sosyal devlet ilkesi

8. Hukuk devleti ilkesi

9. Eşitlik İlkesi

10. Başlangıçta Belirtilen İlkeler

İdare Hukuku Yaptırımları Neler?

İdari yaptırım, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu usulsüzlükler nedeniyle uygulanan zor kullanma yetkisidir. Bu sadece, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almış olan kişileri ilgilendiren bir yaptırımdır. Görev alan kişilerin mevkileri her ne olursa olsun, işledikleri suçlar nedeniyle çeşitli cezalara çarptırılırlar. Meydana gelen suçun niteliğine bağlı olarak verilen ceza da değişir. Mahkeme sonucunda ceza, tazminat, cebri icra, geçersizlik, hükümsüzlük veya iptal gibi durumlar ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak suçun müsebbibi, meslekten ihraç edilebilir, hapis veya tazminat cezası alabilir.