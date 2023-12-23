İki üniversite arasındaki iş birlikleri büyüyerek devam edecek

İki kurumdaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, bilimsel iş birliği kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; öğretim üyeleri ve araştırmacıları arasındaki etkileşimi güçlendirerek sürdürülen iş birliğini genişletme konusunda görüş birliğine vardı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplantıda Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyete Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki güncel gelişmeler ile ilgili bilgiler aktardı. Üniversite bünyesindeki araştırma merkezi ve enstitü sayısının 50'ye yaklaştığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, araştırma merkezlerinde özellikle yapay zeka, nesnelerin interneti, sağlık ve matematik alanlarında son dönemlerde hayata geçirilen önemli projeler hakkında da bilgi verdi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversite olarak multidisipliner bir yaklaşımla, özellikle yapay zeka modelleri üzerine odaklanarak önemli adımlar atıyoruz" değerlendirmesi yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise gerçekleştirdikleri ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi'nin çok donanımlı ve bilgi açısından zengin bir üniversite olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ünüvar, Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında önemli adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda projelerini üretime dönüştürme konusunda da kendisini kanıtladı. KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'in de üretime geçmesiyle, bu başarıların daha da ileriye taşınacağına kuşkum yok" dedi.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitelerin bilimsel üretkenliklerini artırma hedefiyle ortak çalışmalar yapmasınının önemine değinerek "İnanıyorum ki, imzaladığımız bilimsel iş birliği protokolü ile Ankara Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi olarak birlikte birçok başarıya imza atacağız" diye konuştu.