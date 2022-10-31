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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:15 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:37

İklim değişiklikleri masaya yatırılacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İklim değişiklikleri masaya yatırılacak

Prof. Dr. Carole Nehme, araştırmacısı olduğu Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin desteklediği kireçtaşı arşivleri projesinin sonuçlarını analiz ederek Kıbrıs’ın son bin yılda yaşadığı iklim değişiklikliklerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerde masaya yatıracak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 nolu amfide 2 Kasım Çarşamba günü, saat 10.30'da başlayacak olan seminer, konuya ilgi duyan herkese açık olacak. YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, iklim değişikliklerinin, bir bölgedeki tarımsal ve hayvansal üretimi ve dolayısıyla yaşamı değiştiren en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin etkilerini somutlaştırmak, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapma açısından son derece değerli. Seminerimizde, projenin araştırmacılarından Prof. Dr. Carole Nehme, karst arşivlerinden yola çıkarak Kıbrıs'ın bin yıllık iklim değişikliklerine dair ulaştıkları bilimsel bulguları paylaşacak" dedi.

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İklim değişiklikleri masaya yatırılacak
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