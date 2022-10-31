İklim değişiklikleri masaya yatırılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 nolu amfide 2 Kasım Çarşamba günü, saat 10.30'da başlayacak olan seminer, konuya ilgi duyan herkese açık olacak. YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, iklim değişikliklerinin, bir bölgedeki tarımsal ve hayvansal üretimi ve dolayısıyla yaşamı değiştiren en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin etkilerini somutlaştırmak, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapma açısından son derece değerli. Seminerimizde, projenin araştırmacılarından Prof. Dr. Carole Nehme, karst arşivlerinden yola çıkarak Kıbrıs'ın bin yıllık iklim değişikliklerine dair ulaştıkları bilimsel bulguları paylaşacak" dedi.