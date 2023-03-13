“İlacın zehrin olmasın”

Öğrenciler projeyi tanıtmak için dersi veren öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacı Ali Döndaş, Doç. Dr. Sinem Büyüknacar, Doç. Dr. Fatma Aydınoğlu, Doç. Dr. Cem Yamalı, Doç. Dr. Özlem Alptekin ve Dr. Öğretim Üyesi Sabriye Aydınoğlu ile birlikte Merkezi Kafeterya önünde bilgilendirme ve anket yaptı. Farklı bölümlerden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirmede Adana genelinde atık ilaçların imha edilmek amacıyla teslim alındığı eczane listesini içeren karekodlu kitap ayraçları hediye edildi.

Dersin koordinatörü Doç. Dr. Fatma Aydınoğlu yaptığı açıklamada, gönüllü eczanelerde yer alan ilaç atık kutularında atık ilaçların topladığı ve uygun şekilde imha edilmesinin sağladığını belirtti. Doç. Dr. Aydınoğlu, bu proje ile ilaç atıklarının evsel atık olmadığı ve atık ilaçların uygun şekilde imhasına yönelik farkındalığın artmasını amaçladıklarını belirtti.