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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:26 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:39

“İlacın zehrin olmasın”

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri “Sosyal Sorumluluk Projesi” dersi kapsamında, “İlacın zehrin olmasın” adlı proje gerçekleştirdi. ÇÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri Elif Akdoğan, Rabia Akılevi, Zeynel Yunus Emre Topçu, Hakkı Barış Çelik ve Deniz Gökay tarafından yürütülen projenin amacı evsel atık olmayan ilaçların tarihleri geçtiğinde çöp ya da kanalizasyona atılması yerine eczanelere teslim edilmesi gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“İlacın zehrin olmasın”

Öğrenciler projeyi tanıtmak için dersi veren öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacı Ali Döndaş, Doç. Dr. Sinem Büyüknacar, Doç. Dr. Fatma Aydınoğlu, Doç. Dr. Cem Yamalı, Doç. Dr. Özlem Alptekin ve Dr. Öğretim Üyesi Sabriye Aydınoğlu ile birlikte Merkezi Kafeterya önünde bilgilendirme ve anket yaptı. Farklı bölümlerden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirmede Adana genelinde atık ilaçların imha edilmek amacıyla teslim alındığı eczane listesini içeren karekodlu kitap ayraçları hediye edildi.

Dersin koordinatörü Doç. Dr. Fatma Aydınoğlu yaptığı açıklamada, gönüllü eczanelerde yer alan ilaç atık kutularında atık ilaçların topladığı ve uygun şekilde imha edilmesinin sağladığını belirtti. Doç. Dr. Aydınoğlu, bu proje ile ilaç atıklarının evsel atık olmadığı ve atık ilaçların uygun şekilde imhasına yönelik farkındalığın artmasını amaçladıklarını belirtti.

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“İlacın zehrin olmasın”
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