İletişim eş anlamlısı nedir? İletişim kelimesinin eş anlamlısı

Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişine iletişim denilmektedir. Günümüzde olmazsa olmazlar arasında yer alan bir konudur. İletişim kelimesi bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon gibi farklı anlamlarda da nitelendirilir.

İLETİŞİM EŞ ANLAMLISI

Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. İletişim kelimesinin en bilindik eş anlamlısı haberleşmedir.

Örnek cümle:

"(İletişimdeki en önemli unsur söylenmeyenleri duymaktır.)" Peter Drucker

Bu cümlede iletişim haberleşme anlamında kullanılmıştır.

İLETİŞİM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İletişim eş anlamlısı sadece haberleşme değildir. Birçok farklı anlamları vardır. Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması olayına iletişim denildiği için aslında birden çok yakın anlamlı kelime bulabiliriz. İletişim kelimesinin eş anlamlılarını sıraladık: