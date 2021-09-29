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Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:53 Son Güncelleme: 29.9.2021 09:53

İletişim eş anlamlısı nedir? İletişim kelimesinin eş anlamlısı

İletişim eş anlamlısı nedir? İletişim kelimesinin eş anlamlısı

İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması olayıdır. Günlük yaşantımızda da sıklıkla uyguladığımız bir yöntemdir. İletişim kelimesine yakın anlamı bulunan birçok eş anlamlı kelime vardır. İletişim eş anlamlısı nedir? İşte iletişim kelimesinin eş anlamlısı...

Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişine iletişim denilmektedir. Günümüzde olmazsa olmazlar arasında yer alan bir konudur. İletişim kelimesi bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon gibi farklı anlamlarda da nitelendirilir.

İLETİŞİM EŞ ANLAMLISI

Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. İletişim kelimesinin en bilindik eş anlamlısı haberleşmedir.

İLETİŞİM KELİMESİ İÇİN ÖRNEK

Örnek cümle:

  • "(İletişimdeki en önemli unsur söylenmeyenleri duymaktır.)" Peter Drucker

Bu cümlede iletişim haberleşme anlamında kullanılmıştır.

İLETİŞİM KELİMESİ İLE İLGİLİ BENZER KELİMELER

İletişim eş anlamlısı sadece haberleşme değildir. Birçok farklı anlamları vardır. Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması olayına iletişim denildiği için aslında birden çok yakın anlamlı kelime bulabiliriz. İletişim kelimesinin eş anlamlılarını sıraladık:

  • Alısün
  • Haberleşme servisi nezaretçisi
  • Haberleşme teknikeri
  • Hat
  • Hat bekçisi
  • İzleç
  • Kanal
  • Radyolink
  • Sınalgı
  • Telekomünikasyon teknikeri
  • Uzgöreç
  • Yazışma
  • Çınka

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İletişim eş anlamlısı nedir? İletişim kelimesinin eş anlamlısı
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