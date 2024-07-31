Ilgarini Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Kastamonu Ilgarini Mağarası Derinliği, Tarihi ve Özellikleri

Ilgarini Mağarası, tarih öncesi dönemlerden itibaren insanlar tarafından kullanılmıştır. İçerisindeki çeşitli arkeolojik buluntular, bu alanın tarihî önemini vurgulamaktadır. Mağaranın çevresi, bitki örtüsü ve çeşitli yaban hayatı türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Trekking ve doğa yürüyüşleri için de popüler bir bölgedir. Ilgarini Mağarası nerede, nasıl gidilir, derinliği, tarihi ve özellikleri ise gitmeden incelenmesi gereken detaylardır.

Ilgarini Mağarası Nerede ve Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ilgarini Mağarası, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Yamanlar Köyü'nde yer almaktadır. Mağarayı ziyaret etmek isteyen turistler için yol tarifi ise şu şekilde:

Kastamonu merkezden Cide ilçesine ulaşabilirsiniz. Kastamonu-Cide arası yaklaşık 135 km olup, yolculuk yaklaşık 2,5 saat sürmektedir. Özel aracınızı kullanabilir veya Kastamonu Otogarı'ndan Cide'ye giden otobüsleri tercih edebilirsiniz.

Cide ilçesinden Yamanlar Köyü'ne özel aracınızla rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Cide ile Yamanlar Köyü arası yaklaşık 25 km mesafededir ve yolculuk ortalama 40 dakika sürer.

Cide ilçesinden Yamanlar Köyü'ne düzenli toplu taşıma bulunmayabilir. Bu nedenle, Cide merkezde yerel taksilerden yararlanabilirsiniz.

Yamanlar Köyü'nden Ilgarini Mağarası'na ulaşmak için yürüyüş parkurunu takip etmeniz gerekecektir. Köyden mağaraya olan mesafe yaklaşık 6-7 km olup, zorlu bir yürüyüş gerektirir. Yürüyüş parkuru ormanlık ve engebeli araziden geçtiği için uygun yürüyüş ayakkabıları ve ekipmanlarla hazırlanmanız önemlidir.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde bulunan Ilgarini Mağarası'na giriş ücretsizdir ve her zaman ziyaret edilebilir.

Ilgarini Mağarası Tarihi ve Özellikleri Neler?

Ilgarini Mağarası, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde yer almakta olup, tarihi ve özellikleri ile dikkat çeken önemli bir doğa ve kültür varlığıdır. Bu mağara, tarih öncesi dönemlerden beri insanlar tarafından kullanılmıştır. İçerisinde keşfedilen mezar odaları ve arkeolojik buluntular, mağaranın tarihî ve kültürel önemini ortaya koymaktadır.

Yapılan araştırmalarda, eski yerleşim izlerine de rastlanmıştır. Bu mağaranın, geçmişte barınma ve ibadet amaçlı olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Ayrıca, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma tarihi kalıntıları ile de dikkat çekmektedir. Katlı mezarlar ile şapel kalıntıları, merak uyandırıcı tarihi buluntulardır. Mağara, 10 milyon yıllık oluşumu ile oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. İçerisinde 1 milyon yıllık sarkıtlar ve dikitler yer almaktadır. Ilgarini Mağarası'nın genel özellikleri ise şunlardır: