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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:49

İlgi Eş Anlamlısı Nedir? İlgi Kelimesinin Eş Anlamlısı

İlgi Eş Anlamlısı Nedir? İlgi Kelimesinin Eş Anlamlısı

İlgi kelimesi günlük hayatta çokça duyduğumuz kelimelerden biridir. Sanata, spora, müziğe vb. konulara meraklı olan insanlardan ya da kendimizden bahsederken çokça kullanırız. İlgi kelimesinin eş anlamlısı ise bazen bulmacalarda karşımıza çıkabilmektedir. Peki, ilgi eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan ilgi çok kullanılan kelimelerden biri. İlgi kelimesinin eş anlamlısı ise ilgi kelimesi kadar çok kullanılan bir kelimedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek metin yazarken işimize yarayabilmektedir. İşte ilgi kelimesinin eş anlamlısı…

İLGİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İlgi kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "Alaka"dır. Alaka kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir.

'İlgi' ve 'alaka' kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler oldukları için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede anlam bozukluğuna sebep olmamaktadır.

İlgi kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "interest" ve "relevance" kelimeleridir.

İLGİ KELİMESİNİN ANLAMI

İlgi kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • İki şey ya da iki insan arasında bulunan bir çeşit bağlılık, alaka, aidiyet.
  • Dikkati belirli bir konu üzerinde yoğunlaşma eğilimi.
  • Belli bir olaya ya da etkinliğe yakınlık duymak, hoşlanmak ya da öncelik tanımak.

İLGİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • En çok sanata ilgi duyuyor, sürekli tablolar hakkında konuşuyordu.
  • Son zamanlarda bana olan ilginin azalması beni derinden yaralıyor.
  • İlgi duyduğu kız onu reddedince çok üzüldü.

İLGİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bilgisayarla alakalı muhabbetlere çok alakalıdır, elinden her iş gelir.
  • Kitaplarıyla alakalı konuşmak için o yazarla tanışmayı çok istiyordum.
  • Çocuklarla alakalı bazı kararlar almak zorundaydı.

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İlgi Eş Anlamlısı Nedir? İlgi Kelimesinin Eş Anlamlısı
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