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Giriş Tarihi: 21.2.2023

İlk ders deprem

İlk ders deprem
Okullarda bugün ilk ders "deprem" ile ilgili oldu. Okullarda deprem psikoeğitim programları başladı. Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor. Çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas- Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" uygulanacak.
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İlk ders deprem
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