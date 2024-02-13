İlk kayak derslerini Ergan’da alıyorlar

Protokol ve proje hakkında bilgilendirmede bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat; 2019 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile 9 Eylül Üniversitesi arasında Kültürel ve sportif anlamda bir protokol imzalanmıştı. Bu projemiz devam ediyor ve projemiz de çok anlamlı ve önemli. Projede buraya gelen öğrenciler genel olarak kar görmemiş olanlar, buradan giden öğrenci kardeşlerimiz de deniz görmemiş çocuklardan oluşuyor. Burada bizlerin amacı çocuklarımıza dokunmak, deniz görmemiş öğrencilerimize deniz, kar görmemiş öğrencilere de kar görmelerini sağlamak ve tattırmak. Bu proje ile çocuklarımızı hayatları boyunca unutamayacakları bir anı olarak bir faaliyet haline getirmek.

Bu protokolün imzalanmasında 9 Eylül üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent hocamıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 9 Eylül Üniversitesinden bu hafta başı gelen öğrencilerimiz 5 gün boyunca Ergan Dağı Kayak Merkezinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cemalettin Budak tarafından eğitim alacaklar. Buradan hem kar hem de çok iyi bir kayakçı olarak evlerine dönecekler" dedi.

9 Eylül Üniversitesi Okul Öncesi öğretmenliği bölüm öğrencisi Cemile Parlak; Çok güzel bir şehriniz var. Projeden bahsedilince hemen kabul ettim. Burada Ergan Dağı kayak merkezindeyiz. Daha yeni eğitim almaya başladık çok güzel bir duygu. Buradan 9 Eylül üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri burada yalnız bırakmayan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat hocamıza ve eğitim veren Cemalettin Budak hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dağı ve Kayak Merkezini çok beğendiğini belirten 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölüm öğrencisi Ömer Akbaş, ilk kez kayacağını belirterek izlediğim kadarıyla çok zevkli. Bizleri proje kapsamında buraya getiren bizlere destek veren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.