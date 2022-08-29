İlk kez SABAH açıklıyor! Meslek liselerinden yerli üretime 864 milyon liralık katkı

ÜRETİME DEV KATKI

Geçen senenin ilk yedi aylık döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç il sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa oldu. Büyükçekmece - Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 109 bin, Şahinbey - Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 milyon 341 bin, Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 milyon 291 bin TL gelir elde etti.

YİYECEKTEN GİYEME HER ALANDA ÜRETİM

2021 yılı ilk yedi ayında en fazla gelir elden eden ilk üç okul, yiyecek içecek hizmetleri, kimya, makine, inşaat, elektrik-elektronik, motorlu araçlar, metal, tekstil ve matbaa teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, grafik ve fotoğraf, alanlarında üretim yaptı. Geçen yılın ilk yedi ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş alanın gelir tutarı mobilya ve iç mekân tasarımından 52 milyon 138 bin, konaklama ve seyahat hizmetlerinden 38 milyon 626 bin, kimya teknolojisi 38 milyon 406 bin, yiyecek içecek hizmetleri 26 milyon 721 bin, metal teknolojisi 25 milyon 923 bin TL hasılat elde edildi.