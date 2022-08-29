İlk kez SABAH açıklıyor! Meslek liselerinden yerli üretime 864 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerinde attığı adımlar üretime de doğrudan yansıyor. Meslek liseleri yerli ve milli üretime taze bir soluk katıyor. Yiyecek içecek hizmetlerinden, elektrik-elektronik teknolojisine, mobilya tasarımından konaklamaya varıncaya kadar her alanda yapılan üretim göz kamaştırıyor. Okullar iç üretimin yanı sıra yurt dışına ihracat yapıyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 2021 yılı ilk yedi aylık gelir toplamları 255 milyon 129 bin iken %239 gelir artışı ile 2022 yılı ilk yedi aylık gelir toplamları 863 milyon 916 bin TL'ye ulaştı.
GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ
Bakanlığa bağlı okullarda mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm üretim kapasitesinde geçen yıla göre ciddi artış yaşanmasını sağladı. 2021 ile 2022 yılı ilk yedi aylık dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir getiren ilk üç ilin gelir tutarı belirlendi. Buna göre İstanbul ilk 7 ayda 34 milyon 245 bin TL olan gelirini bu senenin aynı döneminde 87 milyon 373 bin TL'ye çıkardı. Ankara 27 milyon 596 bin TL'lik rakamı 85 milyon 637 bin TL'ye ulaştırdı. Gaziantep'in bu seneki geliri de 70 milyon 848 bin TL oldu.
ÜRETİME DEV KATKI
Geçen senenin ilk yedi aylık döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç il sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa oldu. Büyükçekmece - Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 109 bin, Şahinbey - Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 milyon 341 bin, Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 milyon 291 bin TL gelir elde etti.
YİYECEKTEN GİYEME HER ALANDA ÜRETİM
2021 yılı ilk yedi ayında en fazla gelir elden eden ilk üç okul, yiyecek içecek hizmetleri, kimya, makine, inşaat, elektrik-elektronik, motorlu araçlar, metal, tekstil ve matbaa teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, grafik ve fotoğraf, alanlarında üretim yaptı. Geçen yılın ilk yedi ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş alanın gelir tutarı mobilya ve iç mekân tasarımından 52 milyon 138 bin, konaklama ve seyahat hizmetlerinden 38 milyon 626 bin, kimya teknolojisi 38 milyon 406 bin, yiyecek içecek hizmetleri 26 milyon 721 bin, metal teknolojisi 25 milyon 923 bin TL hasılat elde edildi.
GİDEREK YÜKSELİYOR
Bu yılın ilk yedi ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla Gaziantep, Hatay ve İstanbul oldu. Şehitkamil- Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 milyon 277 bin, Dörtyol - Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 19 milyon 143 bin, Büyükçekmece - Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 16 milyon 455 bin TL üretim rakamına erişti.
2022 yılı ilk yedi ayında en fazla gelir elden eden ilk üç okul, yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, metal, kimya, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, alanlarında üretim yaptı. Bu yılın ilk yedi ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş alanın gelir tutarı yiyecek içecek hizmetleri 221 milyon 655 bin, mobilya ve iç mekân tasarımı 177 milyon 666 bin, konaklama ve seyahat hizmetleri 94 milyon 226 bin, kimya teknolojisi 64 milyon 56 bin, bilişim teknolojileri 60 milyon 874 bin TL olarak kayda geçti.