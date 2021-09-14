İlk mezunların tamamı seçkin üniversitelerde

Öğrencilerin akademik başarıları kadar "iyi insan" olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okulları, bu yıl ilk lise mezunlarını verdi. Öğrencilerin potansiyel yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanan; araştıran, sorgulayan, duyarlı birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefleyen NUN Okulları'ndan mezun olan öğrencilerin tamamı Türkiye ve dünyanın seçkin üniversitelerine yerleşti. Öğrenciler, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi
, Yıldız Teknik Üniversitesi
, Marmara Üniversitesi
, Türk Alman Üniversitesi ve burslu olarak Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerine yerleşirken; Avrupa ve Amerika'daki dünya sıralamasında ilk 100 içine giren King's College London, Manchester Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi, Southern California Üniversitesi gibi pek çok prestijli üniversitede öğrenim hayatlarına devam edecek. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, "Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse vizyon açısından dünyaya katacak çok şeyleri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu temenniyle öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarılarının devamını diliyor ve onları her adımlarında destekliyoruz" dedi.