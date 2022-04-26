İllaki Nasıl Yazılır? TDK İlla Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'nın resmi sitesinde doğru yazılışı ''illaki'' olarak ifade edilen kelimenin, yine Türk Dil Kurumu'nun sitesinde bulunan açıklanmış olan anlamı şöyledir; ''zarf, (i'lla:ki, l ince okunur), Arapça illā + Farsça ki'' TDK; Türk dilinin içerisinde bulunan çok sayıda kelimenin yanlış yazılışlarına engel olmak ve dilimizi tüm hatalardan arındırıp, özgünlüğüne kavuşturmak için çalışmaktadır. İllaki kelimesi sıklıkla vatandaşlar tarafından, gerek konuşma dilinde gerek ise yazı dilinde yanlış ifade edilmekte ve yazılmaktadır. Özellikle, illa ki gibi ''–ki'' ekinin ayrı yazılışı, en fazla yapılan yanlışlardan biridir. Yapılan tüm yanlışların önüne geçebilmek ve dilimizde bulunan her kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sitesinin sözlüğünü kullanmak gerekli olacaktır.
Dilimizde mevcut bulunan çoğu kelime, vatandaşlar arasında yanlış yazılmaktadır. Yanlış yazılan kelimelerin birçoğu, birleşik mi yoksa ayrı mı yazılmalı düşüncesi sonrası meydana gelmektedir.
Doğru yazımı ''illaki'' olan kelime, en çok ''illa ki'' yazım yanlışı ile kendini göstermektedir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı; ''illaki'' olmalıdır. İllaki kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış örnekleri şu şekilde verilebilir;
Türk Dil Kurumu; Türk dilinin yapısını bozacak durumlara ve yanlış olan her türlü dil bilgisine engel olabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kelimemizin doğru yazılışı, TDK tarafından; ''illaki'' olarak belirlenmiştir.
Bunun dışındaki tüm illaki yazılışları yanlış ve hatalı olacaktır. TDK tarafından anlamı; ''zarf, (i'lla:ki, l ince okunur), Arapça illā + Farsça ki'' olarak açıklanan illaki kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;
TDK'nın güncel yazım kılavuzu sayesinde, dilimiz içerisinde bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışlarına ve doğru anlamlarına internet üzerinden ulaşabilmekteyiz. TDK'ya göre illaki kelimesinin doğru anlamı; ''zarf, (i'lla:ki, l ince okunur), Arapça illā + Farsça ki'' olmalıdır ve doğru yazılışı ise ''illaki''dir.