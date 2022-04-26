İllaki Nasıl Yazılır? TDK İlla Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'nın resmi sitesinde doğru yazılışı ''illaki'' olarak ifade edilen kelimenin, yine Türk Dil Kurumu'nun sitesinde bulunan açıklanmış olan anlamı şöyledir; ''zarf, (i'lla:ki, l ince okunur), Arapça illā + Farsça ki'' TDK; Türk dilinin içerisinde bulunan çok sayıda kelimenin yanlış yazılışlarına engel olmak ve dilimizi tüm hatalardan arındırıp, özgünlüğüne kavuşturmak için çalışmaktadır. İllaki kelimesi sıklıkla vatandaşlar tarafından, gerek konuşma dilinde gerek ise yazı dilinde yanlış ifade edilmekte ve yazılmaktadır. Özellikle, illa ki gibi ''–ki'' ekinin ayrı yazılışı, en fazla yapılan yanlışlardan biridir. Yapılan tüm yanlışların önüne geçebilmek ve dilimizde bulunan her kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sitesinin sözlüğünü kullanmak gerekli olacaktır.

İllaki Nasıl Yazılır?

Dilimizde mevcut bulunan çoğu kelime, vatandaşlar arasında yanlış yazılmaktadır. Yanlış yazılan kelimelerin birçoğu, birleşik mi yoksa ayrı mı yazılmalı düşüncesi sonrası meydana gelmektedir.

Doğru yazımı ''illaki'' olan kelime, en çok ''illa ki'' yazım yanlışı ile kendini göstermektedir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı; ''illaki'' olmalıdır. İllaki kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış örnekleri şu şekilde verilebilir;

DOĞRU: İllaki bu yoldan geçecektik, neden itiraz ediyorsun.

İllaki bu yoldan geçecektik, neden itiraz ediyorsun. YANLIŞ: Tişörtünün rengi illa ki turuncu olmalıymış!

Tişörtünün rengi illa ki turuncu olmalıymış! DOĞRU: Başımıza illaki böyle bir olayın geleceği belliydi.

Başımıza illaki böyle bir olayın geleceği belliydi. YANLIŞ: Bana, illa ki sen de gel diye ısrar etti.

İllaki Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dil Kurumu; Türk dilinin yapısını bozacak durumlara ve yanlış olan her türlü dil bilgisine engel olabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kelimemizin doğru yazılışı, TDK tarafından; ''illaki'' olarak belirlenmiştir.

Bunun dışındaki tüm illaki yazılışları yanlış ve hatalı olacaktır. TDK tarafından anlamı; ''zarf, (i'lla:ki, l ince okunur), Arapça illā + Farsça ki'' olarak açıklanan illaki kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

DOĞRU: İllaki

İllaki YANLIŞ: İlla ki

İllaki TDK Yazılımı

TDK'nın güncel yazım kılavuzu sayesinde, dilimiz içerisinde bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışlarına ve doğru anlamlarına internet üzerinden ulaşabilmekteyiz. TDK'ya göre illaki kelimesinin doğru anlamı; ''zarf, (i'lla:ki, l ince okunur), Arapça illā + Farsça ki'' olmalıdır ve doğru yazılışı ise ''illaki''dir.