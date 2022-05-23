İltizam Sistemi Nedir? Osmanlı’da İltizam Nedir, Özellikleri, Sonuçları Ve Yararları Nelerdir?

Devletlerde vergi toplamak için genel anlamda iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi maaşlı memur kadroları oluşturarak vergilendirme yapılması, ikincisi de belirli şartlar dahilinde özel teşebbüs gibi hareket eden kişilere devredilmesi. Deruhde, tevcih, füruht, ihale ve taahhüd gibi anlamlara gelen iltizam, Osmanlı'da bahsettiğimiz ikinci yöntemdeki durumun karşılığıdır. İltizam sistemi ne demek? Bu konuyu daha ayrıntılı şekilde ele alalım. Özellikle Osmanlı'da iltizam sistemi başarılı oldu mu? Sonuçları ve yararlarını değerlendirelim.

İltizam Sistemi Nedir?

İltizam kelimesinin ilk olarak sözlük anlamını inceleyelim. İltizam nedir dersek; gerekli sayma, üzerine alma, bir tarafı tutma gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ele alırsak; özel bir şahsın devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamayı belirli bir yıllık bedel karşılığında üzerine alması demektir. Osmanlı'da iltizamda terim anlamıyla kullanılmaktaydı.

Devlet sistemleri içerisinde vergilendirmeyi yapabilmek için bir kurum adı altında maaşlı memurlar çalıştırarak vergilendirmenin yapılması sağlanır. Osmanlı'da bu sisteme emanet denilmiştir. Bir de vergilendirme görevinin özel teşebbüs gibi hareket eden kişilere belirli şartlarda devredilmesiyle yapılan yöntem vardır. Bu yöntem Osmanlı'da iltizam olarak adlandırılmıştır. Bu işi yapan kişiye mültezim denilmiştir.

Osmanlı'da bu iki sistem kullanılmış ancak genellikle iltizamı emanete tercih etmişler. Tanzimat'tan sonra da bu yöntemden artık tamamen vazgeçilmeye başlanmıştır. Orta Çağ'da Fransa ve Almanya'da da iltizam sistemi kullanılmıştır.

İltizam Sistemini İlk Uygulayan Padişah

Osmanlı İmparatorluğunda çağın gereklerine uygun bir şekilde değişerek ortaya çıkıp yine çağın gereklerine uygun bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. İltizam sistemi de Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi yönde sorunlarını çözmek için kurulan ve o dönemin kurallarına uygun bir çeşit vergilendirme usulüydü. İltizam sistemi, XVI. ve XVII. yüzyıllarda yoğun olarak uygulanmıştır.

İltizam Sistemi Ne Zaman Kaldırıldı?

Osmanlı Devleti'nde iltizam sistemi belirli yıllara kadar sürmüştür. Artan savaşlar ve diğer nedenler ile doğan ihtiyaçların artması yani zaruretler doğurmuştur. Dünyadaki gelişme ile paralel bir şekilde oluşan nakdi ekonominin gerekleri iltizam sisteminin sonunu getirmiştir. Zaten iltizam sisteminin ilk çıkış sebebi de o dönemdeki ihtiyaçların bu sistemi ön görmesiydi. Osmanlı Devleti bu yönüyle gelişen dünyaya karşı revize yöntemlerini kullandığı görülmektedir.

İltizam Sistemini Kaldıran Padişah

İltizam sistemi Osmanlı Devleti'nde Padişah 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştır.

İltizam Sistemi Sonuçları ve Yararları

Osmanlı Devleti, çok geniş coğrafyaya yayıldığı dönemlerde devlete ait vergileri toplamak daha da zorlaşmış ve vergilerin nakde dönüştürülmesi, nakde dönüştürülen vergilerin hazineye intikal ettirilmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde nakdi ekonomi gittikçe önem kazanmaya başlayınca iltizam sistemi o dönemde değer kazanmıştır.