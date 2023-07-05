İmam Hatipli şampiyonlar İstanbul’da buluştu

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak şampiyon olan 18 şehirden 22 imam hatip ortaokulu mezunu öğrenci, İstanbul'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği programda bir araya geldi. LGS şampiyonlarından Kayserili Serra Gül, mühendis veya iktisat okuyarak Türkiye'ye faydalı olmak istediğini söyledi. Manisalı şampiyon Ömer Faruk Gedikbaş da matematik profesörü olmayı hedefliyor. Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrencilere en güzel katkıyı sunmak için çalıştıklarını söyledi. Yazıcı, "Ülkemizin yarınlarına katkı vermek için buradayız" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de "Söz konusu eğitim olunca bizim için akan sular duruyor. Gençlerimiz bu topraklara ait olduklarını unutmamalıdır. Aziz Sancar, asla bu topraklara ait olduğunu unutmadı" diye konuştu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise "Bugün zorlu bir maratonun en tatlı günüdür. Şampiyonluğu göğüslediniz. İmam hatip okulları en az maliyetle en fazla katma değeri üreten okullar oldu" dedi.