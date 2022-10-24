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Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:48 Son Güncelleme: 24.10.2022 13:48

İnançoğulları Nerede Kuruldu? İnançoğulları Beyliği Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?

İnançoğulları Nerede Kuruldu? İnançoğulları Beyliği Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?

1970 Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’da kurulan beyliklere Anadolu Beylikleri denir. Bu beylikler Birinci Dönem Anadolu Beylikleri ve İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak ikiye ayrılır. Bu yazımızda sizin için İnançoğulları nerede kuruldu sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de İnançoğulları Beyliği eserleri neler, kim tarafından ve ne zaman alındı diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Malazgirt Savaşı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde kurulan beylikler Birinci Dönem Anadolu Beylikleri; Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak bilinir. İnançoğulları, İkinci Dönem Anadolu Beylikleri arasında yer alır. Peki, İnançoğulları nerede kuruldu? Yazımızın devamında İnançoğulları Beyliği eserleri neler, kim tarafından ve ne zaman alındı sorularının yanıtının bulabilirsiniz.

İnançoğulları Kurucusu Kimdir?

Moğol istilasından kaçan ve Ladik, Honaz ve Dalaman yörelerine kadar gelen Türkmenlerin uç beylerinden biri olan Mehmed Bey; 1261 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus'a karşı ayaklanma gösterdi. Aynı yıl içerisinde İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'a bağlı olan bir beylik kurdu. Bu beyliğe ise İnançoğulları Beyliği adını verdi.

İnançoğulları Beyliği Nerede Kurulmuştur?

İnançoğulları Beyliği, diğer adı ile Ladik Beyliği; 1261 ila 1368 yılları arasında Denizli ve Ladik çevresinde hüküm sürmüştür. İnançoğulları denizci mi sorusu da sıklıkla gündeme gelmektedir. İnançoğulları Beyliği, denizci bir beylik olarak bilinmektedir.

İnançoğulları Eserleri Nelerdir?

İnançoğulları Beyliği'nin eserleri tam olarak bilinmemektedir. Sadece Denizli Ulu Camii, İnançoğulları Beyliği'nin mimari bir eseri olarak bilinir.

İnançoğulları Kim Yıktı?

İlhanlılar, 1367 yılında Ladik'i alarak, İnançoğulları Beyliği'nin hükümdarlığına son vermiştir.

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İnançoğulları Nerede Kuruldu? İnançoğulları Beyliği Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?
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