İnegöl Gezilecek Yerler - İnegöl’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar Listesi

İnegöl gezilecek yerler bakımından oldukça zengin turistik lokasyonlar içerisinde yer alır. Özellikle İnegöl'ün en güzel köyleri birçok kişinin merakını cezbeden alanlar arasındadır. Bursa'nın en önemli kültür semtleri arasında yer alan İnegöl gezilecek mekanları ile öne çıkar. Köyleri ve merkezindeki gezi alanları ile sevilen ilçelerdendir. İnegöl'de gezilecek tarihi turistik yerler, en güzel doğal mekanlar listesi haberimizin devamında.

İnegöl Gezilecek Yerler

İnegöl, Bursa'nın en önemli kültür ilçelerindendir. Bursa'yı ziyarete gelen kişilerin en çok ilgilerini çeken ilçelerdendir. Büyük bir bölümü ağaçlarla kaplı olan İnegöl oldukça doğal bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda ilçede birçok tarihi mekan da bulunur. Yaklaşık olarak 220 bin kişinin yaşadığı bu güzel ilçede turistlerin gözdesi olan birçok önemli gezi noktasından bahsedilebilir.

İnegöl'de Görülebilecek Tarihi Mekanlar

Tarihi mekanlar açısından en zengin ilçelerdendir. Burada birçok aktivite gerçekleştirmek mümkündür. En önemli ve tercih edilen aktivite ise tarihi mekanları ziyaret etmektir. En önemli tarihi mekanları arasında ise şunlara yer vermek mümkün olur:

İshak Paşa Külliyesi: İlçe merkezinde yer alan bir külliyedir. Burası tarihi önemi ile turistlerin ilgisini çekmektedir. İçinde cami, şadırvan ve kütüphane gibi birçok yapı bulunmaktadır.

İnegöl Kent Müzesi: Tarihi ve kültürel birçok parçayı içerisinde barındıran yapılardandır. Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği müze her sene on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Yürüyerek buraya ulaşmak mümkündür.

Turgutalp Türbesi: Burası ilçe merkezine yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Yüzlerce yıllık geçmişe sahiptir. Özel araçlarla ulaşabileceğiniz gibi yürüyerek de ulaşmak mümkündür.

Palangatepe Höyüğü: İnegöl'de en çok ilgiyi çeken yerler arasındadır. Son derece sessiz ve sakin bir bölgede yer almaktadır. İlçe merkezine ise yalnızca 4 kilometre uzaklıkta yer alır. 3500 metrekarelik bir alanı kapsar.

Beylik Hanı: Burası Kadınlar Çarşısı olarak da bilinmektedir. Geniş bir bölgeye yayılmıştır. Turistlerin sıklıkla tercih ettiği bu mekanda birçok işletme bulunmaktadır.

Bunların yanında tarihi camiler de gezilecek yerler arasındadır. Yıldırm Cami de bunlar arasındadır. Yıldırım Cami ilçe merkezinde yer alır. Tarihi önemi nedeniyle dikkatleri üzerine çeker.

İnegöl'ün Doğal Güzellikleri Nelerdir?

İnegöl doğal güzellikleriyle de öne çıkan alanlar arasında yer alır. Özellikle Oylat Mağarası en çok ilgiyi çeken yerlerdendir. Botanik Park ve Ayçiçeği Masal Parkı merak edilen alanlar arasında yer alır. Doğal güzellikleri oldukça fazla olan ilçede Baraklı Göleti, Uludağ Milli Parkı, Mehmetçik Ormanı son derece göz alan alanlar arasında yer almaktadır.