İngilizce Aylar – İngilizce Ay İsimleri ve Türkçe Anlamları ile Okunuşları

Günlük hayatta en çok kullanılan terimler ve kelimeler arasında aylar yer alıyor. İngilizce aylar da bu nedenle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İngilizce ay isimleri nasıl yazılır ve anlamları nedir? Bu başlık altında, İngilizce ay isimleri ve yazılışlar yer almaktadır. İşte, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık İngilizce karşılıkları…İngilizce alfabe şarkısı (English Alphabet Song) - İngilizce alfabe şarkısı ile harflerin okunuşunu öğren
AY İSİMLERİNİN KÖKENLERİ
Ocak = Türkçe (Kışın evlerde ateş yakılan yer)
Şubat = Süryanice
Mart = Latince (Maritus - mitolojik isim Mars'tan)
Nisan = Süryanice
Mayıs = Latince (Tanrıça Maria'nın ayı)
Haziran = Süryanice
Temmuz = Arapça / Süryanice
Ağustos = Latince (Roma İmparatoru Augustus'un adından)
Eylül = Süryanice
Ekim = Türkçe (Toprağı ekmekten)
Kasım = Arapça (Bölen)
Aralık = Türkçe (İki zaman dilimi arası)
İNGİLİZCE AY İSİMLERİ
Tıpkı Türkçe'deki gibi, İngilizce'de de aylar büyük harf ile başlar. İşte, İngilizce ay isimleri…
January (Jan): ocak
February (Feb): şubat
March (Mar): mart
April (Apr): nisan
May (-): mayıs
June (-): haziran
July (-): temmuz
August (Aug): ağustos
September (Sep): eylül
October (Oct): ekim
November (Nov): kasım
December (Dec): aralıkBasit kelimelerin İngilizce karşılıkları: Günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerin İngilizce yazılışı ve okunuşu