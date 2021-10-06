İngilizce Aylar – İngilizce Ay İsimleri ve Türkçe Anlamları ile Okunuşları

Günlük hayatta en çok kullanılan terimler ve kelimeler arasında aylar yer alıyor. İngilizce aylar da bu nedenle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İngilizce ay isimleri nasıl yazılır ve anlamları nedir? Bu başlık altında, İngilizce ay isimleri ve yazılışlar yer almaktadır. İşte, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık İngilizce karşılıkları…

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AY İSİMLERİNİN KÖKENLERİ

Ocak = Türkçe (Kışın evlerde ateş yakılan yer)

Şubat = Süryanice

Mart = Latince (Maritus - mitolojik isim Mars'tan)

Nisan = Süryanice

Mayıs = Latince (Tanrıça Maria'nın ayı)

Haziran = Süryanice

Temmuz = Arapça / Süryanice

Ağustos = Latince (Roma İmparatoru Augustus'un adından)

Eylül = Süryanice

Ekim = Türkçe (Toprağı ekmekten)

Kasım = Arapça (Bölen)

Aralık = Türkçe (İki zaman dilimi arası)

İNGİLİZCE AY İSİMLERİ

Tıpkı Türkçe'deki gibi, İngilizce'de de aylar büyük harf ile başlar. İşte, İngilizce ay isimleri…

January (Jan): ocak

February (Feb): şubat

March (Mar): mart

April (Apr): nisan

May (-): mayıs

June (-): haziran

July (-): temmuz

August (Aug): ağustos

September (Sep): eylül

October (Oct): ekim

November (Nov): kasım

December (Dec): aralık

Basit kelimelerin İngilizce karşılıkları: Günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerin İngilizce yazılışı ve okunuşu