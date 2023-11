İngilizce Özne Zamirleri - İngilizce Özne Zamirleri (Subject Pronouns) Nelerdir, Ne Zaman Kullanılır?

İngilizce'de özne zamirleri, cümledeki kişi veya şeylerden bahsederken onların yerine kullanılan kelimelerdir. Özne zamirleri, cümlenin öznesi olarak görev yaparlar ve kişilerin veya nesnelerin yerini alırlar. İngilizce özne zamirleri - İngilizce özne zamirleri (subject pronouns) nelerdir ve ne zaman kullanılır gibi konular dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda iletişimi daha etkili kılan hususlardır.

İngilizce Özne Zamirleri (Subject Pronouns) Nelerdir, Ne Zaman Kullanılır?

I (Ben) - Kendi adınızı temsil etmek için kullanılır.

Örnek: I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)

You (Sen/Siz) - Tekil veya çoklu kişilere hitap etmek veya onları temsil etmek için kullanılır.

Örnek: You are my friend. (Sen benim arkadaşımsın.) / You are my friends. (Siz benim arkadaşlarımsınız.)

He (O - Eril) - Eril cinsiyetteki kişileri veya nesneleri temsil etmek için kullanılır.

Örnek: He is a doctor. (O bir doktor.)

She (O - Dişil) - Dişil cinsiyetteki kişileri veya nesneleri temsil etmek için kullanılır.

Örnek: She is a teacher. (O bir öğretmen.)

It (O – Cinsiyetsiz) - Cinsiyetsiz nesneleri, hayvanları veya genellikle cinsiyetle ilişkilendirilmeyen şeyleri temsil etmek için kullanılır.

Örnek: The book is on the table. It is red. (Kitap masanın üstünde. O kırmızıdır.)

We (Biz) - Kendi kendimize veya başkalarıyla birlikte olduğumuz zamanlarda kullanılır.

Örnek: We are going to the park. (Biz parka gidiyoruz.)

They (Onlar) - Belirli kişileri veya nesneleri temsil etmek için kullanılır.

Örnek: They are my neighbors. (Onlar benim komşularım.)