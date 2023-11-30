İngilizce Özne Zamirleri - İngilizce Özne Zamirleri (Subject Pronouns) Nelerdir, Ne Zaman Kullanılır?

İngilizce'de özne zamirleri, cümledeki kişi veya şeylerden bahsederken onların yerine kullanılan kelimelerdir. Özne zamirleri, cümlenin öznesi olarak görev yaparlar ve kişilerin veya nesnelerin yerini alırlar. İngilizce özne zamirleri - İngilizce özne zamirleri (subject pronouns) nelerdir ve ne zaman kullanılır gibi konular dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda iletişimi daha etkili kılan hususlardır.
Örnek: I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
Örnek: You are my friend. (Sen benim arkadaşımsın.) / You are my friends. (Siz benim arkadaşlarımsınız.)
Örnek: He is a doctor. (O bir doktor.)
Örnek: She is a teacher. (O bir öğretmen.)
Örnek: The book is on the table. It is red. (Kitap masanın üstünde. O kırmızıdır.)
Örnek: We are going to the park. (Biz parka gidiyoruz.)
Örnek: They are my neighbors. (Onlar benim komşularım.)