İngilizce saatler - İngilizce’de saatlerin okunuşu ve Türkçe anlamları

Yeni başlayanlar bir yılda İngilizce öğrenebilir. İnternette gördüğünüz 15 günlük çılgın vaatler kadar hızlı olmasa da bu oldukça hızlı. Spesifik olarak, bir yetişkinin başlangıç seviyesinden başlayıp günde en az 5 saat ders çalıştığı takdirde İngilizce çalışacak kadar akıcı hale gelmesi için geçen ortalama süredir bir yıl. Bu bir yılın ilk ayında genelde İngilizce zaman dilimlerinin öğrenilmesi tavsiye edilir. Bu zaman dilimleri arasında İngilizce saatler yer alıyor. Peki, İngilizce saatler nasıl söylenir ve nasıl okunur? Aşağıda, günlük hayatta kullanabileceğiniz İngilizce saatler ve okunuşu ile Türkçe karşılıkları yer almaktadır.

İNGİLİZCE SAATLER

Saati söylemenin iki yaygın yolu vardır.

1) Önce saati sonra dakikayı söyleyin. (Saat + Dakika)

6:25 - Altı yirmi beş

8:05 - Sekiz sıfır-beş

9:11 - Dokuz onbir

2:34 - Saat iki otuz dört

İngilizce olarak ise:

6:25 - It's six twenty-five

8:05 - It's eight O-five (the O is said like the letter O)

9:11 - It's nine eleven

2:34 - It's two thirty-four

2) Önce dakikayı sonra saati söyleyin. (Dakika + PAST / TO + Saat)

1-30 dakikalar için dakikalardan sonra PAST kullanıyoruz.

31-59 dakikalar için dakikalardan sonra TO kullanıyoruz.

2:35 - Üçe yirmi beş

11:20 - Saat onbiri yirmi geçiyor

4:18 - Saat dördü on sekiz geçiyor

8:51 - Dokuzdan dokuza

2:59 - Bire üç

İNGİLİZCE OLARAK SAATLER:

2:35 - It's twenty-five to three

11:20 - It's twenty past eleven

4:18 - It's eighteen past four

8:51 - It's nine to nine

2:59 - It's one to three

Saati 15 dakika geçtiğinde normalde deriz ki: (a) çeyrek geçiyor

7:15 - Saat yediyi çeyrek geçiyor

7:15 - It's (a) quarter past seven

Saatten 15 dakika önce olduğunda, normalde şunu deriz:

12:45 - Bire çeyrek var

12:45 - It's (a) quarter to one

Saati 30 dakika geçtiğinde normalde deriz ki: On iki buçuk

3:30 - Saat üç buçuk (ancak saat üç otuz da diyebiliriz)

3:30 - It's half past three (but we can also say three-thirty)

O'clock (sadece saat) Terimi

Dakika olmadığında saati kullanırız.

10:00 - Saat on

5:00 - Saat beş

1:00 - Saat bir

İngilizce Olarak O'clock (Sadece Saat) Terimi

10:00 - It's ten o'clock

5:00 - It's five o'clock

1:00 - It's one o'clock

Bazen 'saat 9' olarak yazılır (sayı + saat)

SAAT 12:00 İNGİLİZCE NASIL SÖYLENİR?

12:00 için İngilizce olarak dört ifade vardır.

saat on iki

öğlen = günortası

gece yarısı

İNGİLİZCE OLARAK BUNLAR SIRASIYLA ŞÖYLEDİR:

twelve o'clock

midday = noon

midnight

AM ve PM

Normalde İngilizce olarak 24 saatlik biçimi kullanmayız.

Sabah ve öğleden önce için a.m. (am) kullanıyoruz. (pm) öğleden sonra ve gece için kullanılıyor.

3 a.m. = Sabahın üçü.

3 p.m. = Öğleden sonra saat üç.

