Günlük hayat ve iş hayatın vazgeçilmezi olan İngilizce dili, son dönemlerde küreselleşme ile birlikte daha da önem kazandı. Dil eğitimini geliştirmek ve konuşmak isteyen kişiler ise İngilizce kursları ve seviyeleri hakkında araştırma yapıyor. İşte, İngilizce seviyeleri - A1, A2, B1, B2, C1, C2 İngilizce dil seviyeleri ve anlamları ile açıklamaları.

İngilizce seviyeleri

İngilizce dil eğitimi almak isteyen kişiler için İngilizce kur seviyeleri 3 tanedir. Bunlar A,B ve C olarak ayrılan bu kurlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Bu kapsamda İngilizce dil seviyeleri 6 tanedir. Bunlar:

Başlangıç- Beginner / A1

Temel – Elementary / A2

Orta – İntermediate /B1

Orta üstü – Upper İntermediate

İleri – Advanced / C1

Yetkin – Proficient / C2

İngilizce öğrenme seviyeleri

İngilizce öğrenmek isteyen kişiler İngilizce hangi seviyedeyim? , İngilizce seviyemi nasıl öğrenebilirim? gibi soruları sıklıkla sormaktadır. Bu kapsamda İngilizce eğitimi öncesinde bir seviye belirleme sınavı yapılmalıdır. Bu seviye belirleme sınavında yazım, konuşma ve okuma olmak üzere üç farklı sınava tabi tutulmaktadır. Sınav barajına göre yetkinliğiniz doğrultusunda seviyeniz kısa sürede belirlenecektir.

İngilizce c1 seviyesine nasıl gelinir?

İngilizce C1 seviyesi, ileri derece İngilizcedir. C1 seviyesine gelmeden önce Başlangıç- Beginner / A1, Temel – Elementary / A2, Orta – İntermediate /B1 ve Orta üstü – Upper İntermediate seviyelerini başarı ile tamamlamak gerekir. Bu seviyeye geçen kişinin artık gramer ve kelime haznesi yeterli derecede gelişmiştir. Kişi C1 seviyesinde hem konuşmada hem de kendini karşısındaki kişilere ifade etme noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. C1 seviyesinde uzun metinler rahatlık ile okunabilir, görsel ve işitsel yayınlar kolaylıkla takip edilebilir. Aynı zamanda İngilizce akademik çalışmalarda da kişiler için hayat kurtarıcı bir seviyede olacaktır. Kişiler C1 seviyesinde sosyal hayattaki konuşmalarını sıkıntı çekmeden, anlık bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Özellikle karışık cümle yapısı olan uzun cümleler de C1 seviyesine gelmiş bir kişi için kolay bir hale gelecektir.

İngilizce b2 seviyesine ne kadar sürede gelinir?

İngilizce B2 seviyes Upper İntermediate seviyesidir. Bu seviyeye İngilizce dil seviyelerinin dördüncüsüdür. Bu seviyeye gelmek için Başlangıç- Beginner / A1, Temel – Elementary / A2, Orta – İntermediate /B1 seviyelerini başarılı bir şekilde tamamlamış olmak gerekir. B2 Upper İntermediate seviyesine gelmiş bir kişi dil bilgisi konusunda hakimiyetini sağlamıştır. Kelime haznesi de oldukça gelişmiştir. Bunun yanı sıra hem dinlemede hem de konuşmada akıcılığı yakalamıştır. Çevresindeki insanlar ile takılmadan anlık iletişimini sağlayacak bir yetkinliğe kavuşmuştur. İş ve özel hayatında teknik konularda kendini ifade edebilecek bir noktaya gelmiştir. İletişimde karşılıklı olarak zorlanma yaşamayacak ve tüm avantajları kullanabilecektir. Çoğu kişi için Upper İntermediate seviyesi günlük ve iş hayat için yeterli bir seviye olarak görülür. Bu yüzden kişilerin bazıları C1 seviyesine geçmeyi tercih etmez.