İngilizce Seviyemi Nasıl Öğrenebilirim? İngilizce Seviyesi Nasıl Belirlenir?

Yurt dışında bir işe ya da okula başvurmak istediniz. Ya da online bir yabancı dil kursuna katılmak istediniz ve başvuru formunu indirdiniz. Karşınıza çıkan ilk soru İngilizce seviyenizin ne olduğu olacaktır. Çoğunuzun, İngilizce öğrenme sürecinde en az bir defa da olsa "İngilizce seviyemi nasıl öğrenebilirim?" sorusunu araştırdığınız olmuştur. İşte bu yazı tam sizin için...

İngilizce seviyesi nasıl belirlenir?

Yabancı dil seviyeleri konusunda Avrupa ülkelerinin hepsinde ortak bir kriter belirlenmesi amacıyla Avrupa Konseyi 2021 yılında bir belge kabul etti. Bu belgede İngilizce seviyelerinin kapsadıkları yeterlilik sınırları ve kelime bilgileri gibi pek çok kriter belirlendi. Hatta yurt dışında herhangi bir işe ya da okula başvururken sizden istenen seviyeler de bu belgeye göre belirlendi.

Örneğin, İngilizce ismi "The Common European Framework of Reference for Languages" olan bu belgede 6 dil seviyesi bildiriliyor. Bu seviyeler şöyle sıralanıyor:

A1 - Beginner

A2 - Elementary

B1 - Intermadiate

B2 - Upper-internmadiate

C1 - Advanced

C2 - Proficiency

İngilizce bildiğini nasıl anlarsın?

İngilizce bildiğini ya da hangi seviyede bildiğini anlamak için gerek İngilizce Kursları tarafından gerekse internetteki pek çok online sistem tarafından yapılan İngilizce seviye tespit testleri bulunuyor. Bu seviye tespit testlerini çözerek gerek kelime bilgisi gerek gramer bilgisi gerekse okuma ve okuduğunu anlama konularında ne seviyede olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

İngilizce hangi seviyedeyim?

Pek çoğumuz yabancı dil öğrenmeye merak saldığımızda hemen "İngilizce hangi seviyedeyim?" sorusunun cevabını merak ederiz. Eğer bir İngilizce seviye tespit sınavına katılmadıysak İngilizce seviyemizi saptamak için Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen CEFR belgesinde belirlenen seviye açıklamalarından yardım alabiliriz. Bu belgedeki sınıflandırmaya göre:

Temel Kullanıcılar: A1 ve A2 seviyesindedir.

Günlük ifadeleri ve çok temel İngilizce kalıplarını anlayabilirler. Ortama 1000 kelime civarında İngilizce kelime bilirler.

Bağımsız Kullanıcılar: B1 ve B2 seviyelerindedir. Seyahatlerde, İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu yerlerde yaşadıklarını ve problemlerini akıcı bir şekilde anlatabilir. Ortalama 3000-4000 kelime bilirler.

Yetkin Kullanıcılar: C1 ve C2 seviyesindeler. Akademik ve mesleki her konuşmayı ve yazıyı ana diliymiş gibi anlayabilir, konuşabilir ve yazabilirler. Oldukça akıcı ve anlaşılır bir konuşmaya sahiptirler. Ortalama 8000 bin kelime bilirler.

Bu sınıflandırmayı dikkate alarak kendi İngilizce bilginizi gerek bildiğiniz İngilizce kelime sayısı üzerinden gerek gramer konusunda ne kadar ileri seviyede olduğunuzu belirlemek üzerinden gerekse okuma, konuşma ve yazma konularında hakimiyetinizi göz önünde bulundurarak bir fikir edinebilirsiniz. Ancak edineceğiniz bu fikir maalesef güvenilir olmaz. Bu yüzden yapmanız gereken şey bir İngilizce kursunda ya da online eğitim veren bir site üzerinden bir İngilizce seviye tespit testine katılmak olacaktır. En doğru bilgiye bu şekilde ulaşılabilir.