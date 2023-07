İngilizce Soru Kalıpları - En Çok Kullanılan İngilizce Soru Kalıpları Ve Anlamları

İlk okul sıralarından itibaren öğrencilerin hayatına giriş yapan İngilizce, artık sadece derslerde de değil günlük hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır. Bilhassa yurt dışı gezilerinde, İngilizce soru kalıpları bireylerin hayli işine yaramakta iletişimini kolaylaştırmaktadır. Hal böyle olunca pek çok kişi İngilizce soru kalıpları ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak istemekte, İngilizce soru cümlelerini ezberlemektedir. En sık kullanılan İngilizce soru kalıplarını ve Türkçe çevirilerini inceleyelim.

En Sık Kullanılan İngilizce Soru Kalıpları

Dünya üzerinde kullanılan bütün dillerin kendine has soru kalıpları vardır. Örneğin Türkçede kullanılan 'nasıl?, nerede?, kim?' kelimeleri birer soru kalıbını oluştururlar. İngilizcede de kendine ait olan pek çok soru kalıbı vardır. Bunların arasında en sık kullanılanlar sekiz adet olmak üzere 'what, when, who, where, why, how, which ve whose' kelimelerinden oluşmaktadır. Bahsi geçen İnglizce soru kalıplarının anlamları ise şöyledir;

What: İngilizce soru kalıpları arasında en sık duyduğumuz bu kelime 'ne' anlamına gelir.

What did you do last autumn? ( Geçen son bahar ne yaptınız? )

What did you buy from the market? (Marketten ne aldın?)

When: 'ne zaman' sorusu anlamına gelen bu kelime İngilizcede yine çok sık kullanılan soru kalıplarından biridir.

When will you give birth? ( Ne zaman doğuracaksın?)

When will we go on vacation? ( Tatile ne zaman gideceğiz?)

Where: 'nerede' sorusu anlamına gelir.

Where are you? (Neredesin?)

Where is your school? ( Okulun nerede?)

Who: 'kim' soru zamirinin İngilizce karşılığı soru kalıbıdır.

Who is that old woman? (O yaşlı kadın kim?)

Who will come to the cinema with me? (Benimle kim sinemaya gelir?)

Whose: 'kimin' soru zamirinin karşılığıdır.

Whose ticket is this? (Bu bilet kimin?)

Whose mother will come to the meeting? (Toplantıya kimin annesi gelecek?)

Which: 'hangi' zamirinin karşılığıdır.

Which bus should l take to go to the city center? (Şehir merkezine gitmek için hangi otobüse binmeliyim?)

Which films do you like? (Hangi filmleri seversin?)

How: 'nasıl' soru zarfının karşılığıdır?

How did you make this cake? (Bu keki nasıl yaptın?)

How can i reach the airport? (Havaalanına nasıl ulaşabilirim?)

Why: 'neden' soru zarfının İngilizce karşılığıdır.