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Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:18

İngilizce Vücut Bölümleri - Vücudun Bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe Karşılıkları Nedir? e1

İnsan vücudu, karmaşık bir yapıya sahip olup birçok farklı bölümden oluşur. Bu bölümler, vücudun işlevselliği ve hareketliliği için önemli roller üstlenir. İngilizce olarak vücudun bölümleri çeşitli amaçlar doğrultusunda sınıflandırılabilir ve her biri benzersiz bir rol oynar. İngilizce vücut bölümleri - vücudun bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe karşılıkları nedir gibi sorulara yanıt ararken bu işlevselliğe dikkat etmek gereklidir.

İngilizce Vücut Bölümleri - Vücudun Bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe Karşılıkları Nedir? e1

İngilizce, kapsamlı bir kelime hazinesine sahiptir ve genellikle yeni kelimeleri kabul eder. Kelimelerin kökenleri çeşitli dillerden gelmiş olabilir ve bu da dilin zenginliğini artırır. İngilizce, dilbilgisi yapısı ve sözcük hazinesi açısından esneklik sunar, bu da farklı amaçlar için kullanılabilirliği artırır. İngilizce vücut bölümleri - vücudun bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe karşılıkları nedir şeklindeki sorular bu nitelikleri ortaya çıkarmaktadır.

İngilizce Vücut Bölümleri ve Türkçe Karşılıkları

  • Head - Baş
  • Face - Yüz
  • Hair - Saç
  • Forehead - Alın
  • Eyes - Gözler
  • Nose - Burun
  • Mouth - Ağız
  • Lips - Dudaklar
  • Teeth - Dişler
  • Tongue - Dil
  • Neck - Boyun
  • Shoulder - Omuz
  • Arm - Kol
  • Elbow - Dirsek
  • Wrist - Bilek
  • Hand - El
  • Fingers - Parmaklar
  • Chest - Göğüs
  • Back - Sırt
  • Stomach - Mide, Karın
  • Waist - Bel
  • Hips - Kalça
  • Leg - Bacak
  • Thigh - Üst Bacak
  • Knee - Diz
  • Ankle - Ayak Bileği
  • Foot - Ayak
  • Toes - Ayak Parmakları

Sonuç olarak, İngilizce dünya genelinde iletişim ve kültürel etkileşimde önemli bir rol oynayan bir dildir. Esnek yapısı, geniş kullanım alanları ve küresel etkisiyle, İngilizce her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.

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İngilizce Vücut Bölümleri - Vücudun Bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe Karşılıkları Nedir? e1
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