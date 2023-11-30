İngilizce Vücut Bölümleri - Vücudun Bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe Karşılıkları Nedir? e1

İngilizce, kapsamlı bir kelime hazinesine sahiptir ve genellikle yeni kelimeleri kabul eder. Kelimelerin kökenleri çeşitli dillerden gelmiş olabilir ve bu da dilin zenginliğini artırır. İngilizce, dilbilgisi yapısı ve sözcük hazinesi açısından esneklik sunar, bu da farklı amaçlar için kullanılabilirliği artırır. İngilizce vücut bölümleri - vücudun bölümlerinin İngilizcesi ve Türkçe karşılıkları nedir şeklindeki sorular bu nitelikleri ortaya çıkarmaktadır.

İngilizce Vücut Bölümleri ve Türkçe Karşılıkları

Head - Baş

Face - Yüz

Hair - Saç

Forehead - Alın

Eyes - Gözler

Nose - Burun

Mouth - Ağız

Lips - Dudaklar

Teeth - Dişler

Tongue - Dil

Neck - Boyun

Shoulder - Omuz

Arm - Kol

Elbow - Dirsek

Wrist - Bilek

Hand - El

Fingers - Parmaklar

Chest - Göğüs

Back - Sırt

Stomach - Mide, Karın

Waist - Bel

Hips - Kalça

Leg - Bacak

Thigh - Üst Bacak

Knee - Diz

Ankle - Ayak Bileği

Foot - Ayak

Toes - Ayak Parmakları

Sonuç olarak, İngilizce dünya genelinde iletişim ve kültürel etkileşimde önemli bir rol oynayan bir dildir. Esnek yapısı, geniş kullanım alanları ve küresel etkisiyle, İngilizce her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.