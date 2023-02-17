İntibak Ne Demek? İntibak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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İntibak Ne Demek?

İntibak, eski Türkçede yaygın kullanılan bir kelime olsa da günümüzde de kullanılan bir sözcüktür. Arapçadan dilimize geçmiş olan kelime ile ilgili TDK sözlüğünde de istediğiniz bilgiyi bulabilirsiniz. Bahse konu sözlükte intibak kelimesinin anlamı "bir ortama ya da çevreye uyum sağlama" olarak tanımlanır.

İntibak kelimesi, son dönem eserlerinde çok fazla kullanılmaz. Bu kelime, kişinin maddi ve manevi açıdan bulunduğu koşullara uyum sağlamasını ifade etmek için kullanılır. Emekli ya da çalışanların maaşlarına yapılacak olan zam ya da iyileştirme için de intibak kelimesinden yararlanılmıştır.

İntibak Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

İntibak kelimesi eski bir kelime olmasına rağmen günümüz Türkçesinde de zaman zaman kullanıldığını görebilirsiniz. Kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz, nerede ve ne şekilde intibak kelimesini kullanmanız gerektiği konusunda sizlere fikir verecektir. Aşağıdaki cümle yapıları, intibak kelimesinin nasıl kullanılacağını sizlere gösterecektir.