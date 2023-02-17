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Giriş Tarihi: 17.2.2023 14:56 Son Güncelleme: 17.2.2023 14:56

İntibak Ne Demek? İntibak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İntibak kelimesi daha çok geçmiş zamanlarda kullanılmış olsa da günümüzde de nadiren kullanılan bir sözcüktür. İntibak ne demek? İntibak kelimesinin cümle içinde kullanımı, intibak kelimesinin nerede kullanılacağı hakkında insanlara fikir verir. İntibak cümle içinde kullanımı ve kökeni de TDK kaynaklarında yer alır. İntibak kelime kökü ve konu ile ilgili merak edilenleri sizler için hazırladık ve yazımızda istifadenize sunduk.

İntibak Ne Demek? İntibak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İntibak ne demek sorusuna cevap bulmak adına TDK sözlüğü içinde küçük bir araştırma yapabilirsiniz. TDK sözlüğünde intibak kelimesinin anlamı ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. İntibak cümle içinde kullanımı ve kökeni konusunda da karşınıza çok sayıda kaynak çıkacaktır. Kısa bir araştırma neticesinde intibak kelimesini nerede kullanacağınıza karar verebilirsiniz. İntibak kelime kökü yazımızın devamında.

İntibak Ne Demek?

İntibak, eski Türkçede yaygın kullanılan bir kelime olsa da günümüzde de kullanılan bir sözcüktür. Arapçadan dilimize geçmiş olan kelime ile ilgili TDK sözlüğünde de istediğiniz bilgiyi bulabilirsiniz. Bahse konu sözlükte intibak kelimesinin anlamı "bir ortama ya da çevreye uyum sağlama" olarak tanımlanır.

İntibak kelimesi, son dönem eserlerinde çok fazla kullanılmaz. Bu kelime, kişinin maddi ve manevi açıdan bulunduğu koşullara uyum sağlamasını ifade etmek için kullanılır. Emekli ya da çalışanların maaşlarına yapılacak olan zam ya da iyileştirme için de intibak kelimesinden yararlanılmıştır.

İntibak Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

İntibak kelimesi eski bir kelime olmasına rağmen günümüz Türkçesinde de zaman zaman kullanıldığını görebilirsiniz. Kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz, nerede ve ne şekilde intibak kelimesini kullanmanız gerektiği konusunda sizlere fikir verecektir. Aşağıdaki cümle yapıları, intibak kelimesinin nasıl kullanılacağını sizlere gösterecektir.

  • Önümüzdeki günlerde, emekli maaşlarına intibak zammı yapılması bekleniyor.
  • O kadar mutluydu ki yeni evine kısa sürede intibak etti.

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İntibak Ne Demek? İntibak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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