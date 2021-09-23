Irak Eş Anlamlısı – Irak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Irak kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş kelimeler arasında yer alır ve günlük kullanımda tercih edilmez. Sıkça karşımıza çıkan kelimelerden değildir. Hem bir ülkenin adı olarak bilinir hem de klasik Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez notasını andıran perdedeki makamlardan biridir. Bu kapsamda; ırak eş anlamlısı nedir? Irak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

IRAK EŞ ANLAMLISI

Irak eş anlamlısı "uzak" kelimesidir. Irak sözcüğü hem fiziksel hem de manevi açıdan kullanılabilen bir sözcüktür. Sadece fiziksel olarak değil manevi olarak da kullanılabilen bir kelimedir. Mesafe olarak uzak kelimesi tercih edilirken ırak kelimesi aynı zamanda gönül bağı olarak da uzak kalındığı zamanlarda kullanılmaktadır.

Günümüzde ırak kelimesi tercih edilen bir kelime değildir. Daha çok eski kaynaklarda kullanılan bir sözcüktür. Bunun yerine ırak eş anlamlısı olan uzak kelimesi günlük kullanım dilinde yer alır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekildedir;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı