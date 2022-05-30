İrsali Mesel Nedir? Söz Sanatlarından İrsal-İ Mesel Ne Demek, Örnekleri Neler?

İrsali mesel yazılı ve sözlü ifadelerde kullanılır. Anlatımın gücünü artırmak ve karşınızdakine daha net bir anlatım gerçekleştirebilmek için bu söz sanatından yararlanılır. Edebiyata meraklı olan kişiler için İrsali mesel nedir sorusunun yanıtı oldukça merak edilir. Eski dönem şiirlerinde karşınıza çıkan bir söz sanatıdır. Bu nedenle söz sanatlarından irsal-i mesel ne demek, örnekleri neler sorularını sizler için araştırdık.

İrsali Mesel

İrsali mesel, Divan şiirlerinde oldukça fazla karşılaşılan bu söz sanatıdır. Hakimane şiirlerinde de bu sanata fazlası ile rastlanır. Bir şiir dizesinde atasözlerini ya da deyimleri uygun şekilde kullanma ve bunları açıklama sanatıdır. İrsali mesel kullanmak atasözlerine ve anlamlarına hakim olmayı gerekli hale getirir. Şiirde anlamı pekiştirmek için bu söz yararlanılabilir.

Ancak bu söz sanatını kullanmak istiyorsanız atasözlerini ve deyimleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Divan şiirlerinin vazgeçilmez sanatlarından biri olması da bu dönemin şairlerinin atasözleri ve deyimleri kullanmadaki becerisini ortaya koyar. Divan edebiyatında en sık kullanılan söz sanatları arasında yer alıyor.

İrsali Mesel Nedir?

Dizelerde ya da yazılı diğer eserlerde cümle içerisinde deyim veya atasözü kullanmak irsali mesel söz sanatı içerisinde yer alıyor. İrsali mesel ile atasözlerini kullanmak şiirde büyük bir ustalık gerektirir. Hem güzel söz söyleme becerisini kullanmak hem de dizedeki anlam akışına uygun atasözü ya da deyimleri kullanmak büyük bir detaydır. Konuyla ilgili olarak birçok örnekten yararlanılabilir.

Söze güç kazandırmak irsali mesel anlatımlarında önemli bir amaçtır. Bu söz sanatında ortaya konan sözler doğruluğu herkes tarafından kanıtlanmış olan sözler kullanılır. Mesel köken olarak atasözü anlamına geliyor. İrsal ise göndermek olarak ifade edilen bir sözdür. Yazılı ve sözlü ifadelerde anlatımı güçlü kılmak için kullanılmaktadır.

İrsali Mesel Örnekleri

İrsali mesel örnekleri oldukça fazladır. Hatta Divan şiirlerinde bu söz sanatlarına sayısız örnekten bahsetmek mümkün olabilir. Şiirlerde çok önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte gündelik yaşamda da vecize ile beraber olarak atasözleri de yine değerlendirilenler arasında yer alıyor. En basitinden örnek vermek gerekir ise şu söz söylenebilir:

-Balık baştan kokar bunu bilmemek,

Seyrani gafilin ahmaklığından.

Sözünde irsali mesel kullanımını rahatlıkla görebilirsiniz. Buradaki "balık baştan kokar" anlatımı irsali mesele önemli bir örnektir.

Söz Sanatlarından İrsal-İ Mesel Ne Demek, Örnekleri Neler?

İrsal-i mesel Divan şiirlerinde çok fazla kullanıldığı gibi günümüzde birçok eserde de kullanıma devam edilmektedir. Bu söz sanatı ile birlikte anlatılmak istenilen birçok sözcük birkaç kelimeye sığdırılır. Hem yoğun hem de son derece açıklayıcı bir anlatım ortaya çıkar.