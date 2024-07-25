İş dünyasında yeni dönem Mavi yerine metal yaka

Yapay zekânın her geçen gün daha çok gelişmesi iş dünyasının dinamiklerini de değiştiriyor. Fütürist Alphan Manas yapay zekânın gelişmesi ve iş hayatında daha çok yer alması sonucu yaşanacak gelişmelerle ilgili tahminlerini paylaştı. Manas, "Yapay zekâyla beraber metal yaka kavramı hayatımıza girecek" dedi.Alphan Manas, "Dünya Ekonomik Forumu'nda 2020 yılında açıklanan bilgilere göre; 2025 yılında sahip olunması gereken yetkinlikler arasında Analitik Düşünme ve İnovatif Olma, Aktif Öğrenme, Karmaşık Problem Çözme, Teknoloji Kullanımı, İzleme ve Kontrol, Yaratıcılık ve Girişimcilik yer alıyor. Ne yazık ki çok büyük bir işsizliğe doğru gidiyoruz. 2040'ta dünyadaki baz işsizlik yüzde 20'ye yükselecek, Türkiye'de ise bu oran yüzde 30 olacak. Babam Prof. Dr. Oğuz Manas, 1984'te bir konferansta yapay zekâyla ilgili bir seminer vermişti. Şimdi onları izliyoruz. Ben de 2005'te insanların evden çalışacağını öngörmüştüm ve öyle de oldu. 2022'te yazılımcı ihtiyacı kalmayacağını söylemiştim. 'Mavi yakalı' diye bir şey kalmayacak. Yapay zekâyla birlikte 'metal yaka' kavramı hayatımıza girecek" diye konuştu.Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, yapay zekânın çalışma hayatına girmesiyle birlikte tercih edilen iş modellerinde yaşanacak farklılaşmadan bahseden Manas, "Oracle ve Future Workplace, 2019'da 10 ülkede 8 bin 370 çalışan, yönetici ve insan kaynakları lideri üzerinde yapay zekâ üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre çalışanların yüzde 64'ü yapay zekâya yöneticilerinden daha fazla güveniyor. Çalışanların yüzde 82'si Bot'ların işleri yöneticilerinden daha iyi yapabileceğini düşünüyor. Teknoloji, uzaktan çalışma ve iş yeri kültüründeki gelişmeler, 2035 yılına kadar 1 milyar insanın, yani her 3 çalışandan birinin, dijital göçebe olarak yaşayabileceği ve çalışabileceği anlamına geliyor. Avrupa'da 2030 itibariyle büyük şehirlerde yaşayan işgücünün 27'si uzaktan çalışacak veya büyük şehirlerden göçecek. Avrupa'da 2030 itibariyle uzaktan çalışanların yüzde 50'si en az iki işte çalışacak ve zamanlarını bölüştürecek. Avrupa'daki 10 ülke, yerel ekonomileri canlandırmanın birincil yolu olarak önümüzdeki 10 yıl içinde uzaktan çalışanları çekmek için ekstra teşvikler sunacak" diye konuştu.İş hayatında gittikçe daha fazla yer alan metal yakalılar, ister mavi ister beyaz yaka olsun teknolojiyi kullanabilen, uygulayabilen ve geliştirebilen teknik ve yaratıcı kişileri ifade ediyor.