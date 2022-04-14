“İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri Mayıs’ta başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında; "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi","Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına yönelik olarak "İSG Eğiticinin Eğitimi" programları gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi ve İSG Uzmanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak yetkilendirildiğini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzman eğitmen kadrosuyla, eğitimleri en iyi şekilde vermekte olduğunu ifade eden Gürpınar, bu çalışmalar sayesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve bu elemanların iş yerlerinde hizmet vermesi sağlanarak, daha güvenli bir çalışma ortamının yaratılması yolunda önemli bir adım atılmış olacağına inandığını söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına online başvuru ve kayıtlar yabem.neu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kayıt, başvuru ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgi için yabem@neu.edu.tr, adresine mail gönderilebilir veya +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Başvurular, 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.