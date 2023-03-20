İşbirliği Nasıl Yazılır? TDK İş Birliği Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İşbirliği kelimesi özellikle makale gibi önemli metinlerde yazımı çok sık karıştıran kelime gruplarından birisidir. Öğrenciler tarafından da çok sık karıştırılan işbirliği kelimesinin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler TDK'ye başvurmuştur. İki farklı kelimenin bir araya gelerek bir anlam ifade ettiği işbirliği kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği çok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Bu kelimeyle ilgili örnek cümleler de konuya dair kafa karışıklığını önleyecektir. TDK iş birliği doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı sorusuna dair cevaplar bu yazımızın devamında sizlerle.

İşbirliği Nasıl Yazılır?

Herhangi bir yazım hatasına düşmemek üzere o kelimenin nasıl yazıldığına dair araştırma yapmak çok sık rastlanan bir durumdur. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle bir anlam yaratan işbirliği kelimesinin nasıl yazıldığı öğrenciler ve pek çok kişi tarafından merak edilmiştir. Taşıdığı anlam itibariyle işbirliği ifadesinin nasıl yazıldığı merak edilmiştir. İşbirliği kelimesi tamlama olduğu için ayrı yazılacaktır. Böylece bu kelimenin doğru biçimi iş birliği şeklindedir.

TDK İş Birliği Doğru Yazılışı

İş birliği iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir isim tamlamasıdır. Bir işin iki veya daha fazla kişilerce ortak yapılmasını ifade eden iş birliği ifadesinin kullanımı konusunda çok sık hatalara rastlanmıştır. TDK'ye göre ise bu kelimenin yazım şekli şu şekildedir;

İş birliği (Doğru)

İşbirliği (Yanlış)

İşbirliği Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

İşbirliği kelimesinin cümle içinde kullanımı konusunda araştırma yapan kişiler internete başvurmuştur. Çok sık yapılan hatalar arasında iş birliği gelir. Bu kelimenin nasıl yazılacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayan kişiler için cümle içerisindeki kullanımı şu şekildedir;

Günümüzde herkes iş birliğine açık olmalı. (Doğru Kullanım)

Şirketler büyük bir işbirliği içerisine girdi. (Yanlış Kullanım)